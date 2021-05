Oroscopo di domani, 29 maggio: Gemelli single non temete di esprimere i vostri sentimenti

L'oroscopo di Barbanera di domani, 29 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se Marte avverso vi distrae con mille attività, il vostro umore sarà sereno e vi farà accogliere con gioia le richieste e gli slanci della dolce metà.

Toro. 21/4 – 20/5

Per merito della Luna in trigono a Urano, sarete una miniera di idee. Se avete un’occupazione poco remunerata, vi capiterà l’occasione di migliorare la vostra posizione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se siete single, non temete di esprimere i vostri sentimenti, perché con Venere congiunto, incontrerete la persona che li saprà comprendere e accogliere.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Capricorno si oppone a Marte, e il vostro cielo si rannuvolerà. D’umore un po’ scontrosi, vi attirerete le critiche pungenti del partner.

Leone. 23/7 – 23/8

I vostri consigli saranno considerati, da un amico, saggi e profondi e grazie a questo diventerete un suo insostituibile punto di riferimento.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna è vostra alleata, ma l’azione di Urano si farà sentire e se non avrete scopi precisi, non riuscirete a cambiare e a migliorare come desiderate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siate accorti, perché con Plutone contrario dal segno del Capricorno, potreste cadere in qualche antipatico quanto svantaggioso gioco di potere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’inquietudine e l’ansia non spariscono con un atto di volontà, meglio sarebbe imparare a conviverci, meglio ancora imparare a gestirle.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sarete tentati di tornare sui vostri passi e rinunciare ad alcuni obiettivi, ma sarebbe un peccato, proprio ora che siete lì lì per realizzarli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con queste stelle nel firmamento, brillerete di una luce speciale. Comprenderete a fondo le persone care e saprete donar loro appoggio e giusta considerazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi creerete un’oasi di pace, in questo momento un po’ avaro di gratificazioni, leggendo bei libri e dedicandovi al vostro hobby preferito.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie alla Luna in sestile a Nettuno, sarebbe bene godersi questo luminoso cielo in compagnia della persona del cuore. I single mostrano sicurezza in se stessi.

