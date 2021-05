Oroscopo di domani, 28 maggio: per il Toro via libera sul lavoro. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 28 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Mercurio nel segno dei Gemelli è vostro alleato: se avete figli, approfittate per instaurare un rapporto più profondo, dunque più confidenziale e coinvolgente.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie a Urano via libera, sul lavoro, a brillanti risoluzioni. Date spazio a nuove attività. Affari conclusi vantaggiosamente con scelte geniali.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Giove contrastante in Pesci, le vostre finanze potrebbero soffrire, se non farete ordine nelle entrate e nelle uscite. No a passi azzardati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Marte in congiunzione vi farà sentire in forma e continuerete così a prendere impegni su più fronti. Le energie non vi mancheranno, ma occhio a non esagerare.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno avverso dal segno dell’Acquario, badate a seguire con cura gli affari. Evitate qualunque leggerezza, siate concreti e costruttivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nettuno ostile vi immergerà nel vostro mondo interiore: ogni scoperta interessante tenderete a tenervela per voi. Siate più comunicativi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se volete segnare punti nella professione, sarà meglio organizzare scrupolosamente piani di attività da svolgere passo dopo passo. Fatevi aiutare da un amico esperto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Saturno contro, in famiglia le vostre idee di indipendenza potrebbero venire ostacolate. Non scoraggiatevi e portate avanti quello in cui credete.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con il partner, vista la posizione opposta di Mercurio, la comunicazione verbale sarà penalizzata. Per fortuna quella legata a sguardi e gesti funziona egregiamente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna amica di Giove, con un familiare finalmente ristabilirete l’armonia, mettendo una pietra sopra alle incomprensioni del passato.

Acquario. 21/1 – 19/2

C’è chi non ama guardare in faccia la realtà, ritrovarsi a farlo all’improvviso può creare un grosso disagio. E allora cercate di essere accorti e saggi!

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna sorride a Giove che risponde alle sue affettuosità. Avrete validi motivi d’entusiasmo, il partner vi sedurrà con proposte irresistibili.

