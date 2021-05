Oroscopo di domani, 27 maggio: Scorpione e Sagittario, la perseveranza fa centrare obiettivi

L'oroscopo di Barbanera di domani, 27 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non aspettate la manna dal cielo, tocca a voi prendere in mano la situazione e risolvere i problemi che sono emersi in questi ultimi tempi.

Toro. 21/4 – 20/5

Non rifiutate consigli e suggerimenti di una persona che, disinteressatamente, vi offre una versione dei fatti in una prospettiva più ampia e plausibile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Mercurio e Venere pizzicati dalla Luna, a un iniziale atteggiamento di chiusura ne seguirà un altro lucido e razionale, aperto e disponibile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Affezionarsi troppo alle proprie idee non è mai costruttivo. Ascoltate ed accogliete con maggiore disponibilità i punti di vista e le opinioni altrui.

Leone. 23/7 – 23/8

Potrete allargare la cerchia delle vostre amicizie, con una nuova conoscenza che è riuscita a superare la vostra ritrosia conquistando il vostro interesse.

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa di Mercurio, Nettuno e Giove avversi, potreste amplificare la tendenza a rimuginare. Sarebbe bene invece essere più razionali, più radicati a terra.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete aiutati nelle vostre relazioni da Mercurio e Venere a voi alleati, che vi renderanno più spontanei e liberi nel dimostrare il vostro sentire.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove è benevolo: continuerete a percorrere con convinzione la vostra strada anche se, a tratti, alcune interferenze vorrebbero portarvi verso altri lidi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Uno splendido Saturno nel segno amico dell’Acquario è proprio quello che ci voleva per centrare un obiettivo ambizioso. Perseveranza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per colpa di Marte opposto dal Cancro, invece di pazientare, continuerete ad essere poco ragionevoli volendo risolvere le cose tutte e subito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie alla Luna in Sagittario in sestile a Saturno, un vecchio amico si prodigherà in consigli per donare più stabilità alla vostra vita affettiva.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna e Venere nemici di Nettuno, con il partner dovrete risolvere piccoli malintesi. Rinunciate alla compagnia di persone chiassose e superficiali.

© Riproduzione riservata