Temptation Island 2021, svelata la data: si riparte il 30 giugno

Temptation Island ripartirà il 30 giugno.

Sale dunque l'attesa per l'edizione 2021 del reality che mette a dura prova l'amore delle coppie in gara. Se a breve inizieranno le registrazioni, la messa in onda in tv è prevista per fine giugno.

Condurrà ancora una volta Filippo Bisciglia. Poco si sa ancora sul cast. Le poche indiscrezioni dicono che a gareggiare saranno 6 o 7 coppie, chiamate a non "cadere nelle tentazioni" e superare dunque le sfide della gelosia.

Fra le coppie in gara, ce ne potrebbe essere anche una "vip".

