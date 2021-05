Oroscopo di domani, 26 maggio 2021: ok Ariete, Gemelli e Vergine

L'oroscopo di Barbanera di domani, 26 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per merito di Mercurio e Venere favorevoli al segno, vivrete un prezioso amalgama tra sentimento e ragione, che vi consentirà di aprire qualsiasi porta.

Toro. 21/4 – 20/5

Prendete nella giusta considerazione le esigenze della persona che amate, non è pensabile che le vostre siano sempre più urgenti e necessarie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna è contro il Sole, ma grazie a Saturno amico, potete contare su una spinta della buona sorte che favorirà l’ottima riuscita di imprese importanti.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa di Plutone in opposizione, non perdete tempo dietro alle critiche e procedete per la vostra strada. Concentratevi sulla qualità dei vostri progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Frequentare persone nuove e sulla vostra stessa lunghezza d’onda equilibrerà la delusione dell’aver dato credito a qualcuno non adatto alla vostra sensibilità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Urano sorridente dal Toro, quello che penserete e farete potrebbe modificare la realtà rendendo migliori, oltre che voi stessi, circostanze e persone.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Che siate single oppure in coppia, con Venere ispiratrice dal segno amico dei Gemelli, riscoprite l’arte sottile del gioco nel corteggiamento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie a Giove e Plutone, non sapete essere solo ardenti e passionali, ma anche sensibili ed empatici, e questo sarà molto apprezzato da chi vi ama.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna, bisticciando con Giove e il Sole, oggi vi disturberà sul piano economico con diverse uscite non programmate, o un accumulo di scadenze e questioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non fatevi coinvolgere in situazioni poco chiare. Amate coloro che vi trattano nel modo giusto e allontanate quelle che non lo fanno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno in congiunzione, potrete avere una diversità di opinioni con il partner, ma la disponibilità reciproca sarà sempre solida e appagante.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi per colpa della Luna ostile a Giove, dietro la parvenza di dolcezza nascondete una grinta senza eguali. Sfruttatela per portare acqua al vostro mulino.

© Riproduzione riservata