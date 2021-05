Oroscopo di oggi, 25 maggio 2021: il Leone punta sul buonsenso e sulla diplomazia

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 25 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Marte in Cancro continua ad esservi avverso, e a procurarvi ostacoli e difficoltà. Cautelatevi avvalendovi dell’aiuto di un esperto.

Toro. 21/4 – 20/5

A causa della Luna in Scorpione opposta a Urano, in famiglia diventerete un po’ troppo opprimenti e per questo verrete a tratti bonariamente rimproverati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio e Venere nel segno non vi faranno soffrire di solitudine. Sarete sempre circondati da compagnie piacevoli e stimolanti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla Luna che abbraccia Marte congiunto, uscirete da una condizione di stallo in cui vi sembrava di fare due passi in avanti e uno indietro.

Leone. 23/7 – 23/8

Puntando sul buonsenso e sulla diplomazia, giungerete dove non possono arrivare le imposizioni e avrete in tasca i risultati desiderati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Badate bene perché con Nettuno a sfavore dai Pesci, più che vivere la realtà com’è, rischiate di inseguire l’idea che vi siete fatti di essa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per colpa di Marte dissonante, non abusate delle vostre energie. Ricordate che anche il motore più perfetto, se non si fa riposare, prima o poi denuncia problemi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna, che crea un arcobaleno di colori variegati nel vostro cielo, vi aiuterà a sbrogliare le situazioni stagnanti che ostacolano i risultati positivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete dei trascinatori e quando vi appassionate a qualcosa, volete coinvolgere chi vi è accanto. Fate attenzione però a non diventare invadenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito della Luna in sestile a Plutone, oggi ve la prendete calma, ma ormai sapete che più vi rilassate e più darete la giusta risposta a tutto quello che dovete sbrigare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in Scorpione in quadrato a Saturno nel segno, confidate nel vostro carisma per coinvolgere un collega fidato nei progetti che vi entusiasmano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Giove, tutti i traguardi che vi eravate posti stanno per essere raggiunti ed ora potete finalmente concedervi un momento di meritata tregua.

