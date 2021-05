Oroscopo settimanale, arriva la Luna piena: segni tra futuro promettente e certezza di ciò che non si vuol più

Settimana di Luna piena e di Mercurio retrogrado, Venere fa i capricci, e tutto lo zodiaco fluttua tra visioni di un futuro promettente e lucida consapevolezza di ciò che non si vuole più…

Ariete

La vostra settimana si svolgerà all’insegna di una ritrovata voglia di comunicazione e di socievolezza, il vostro cielo tende a favorire relazioni ed incontri nuovi, voglia di scambiare idee e di trovarsi sempre più dentro ad una dimensione davvero interattiva, giocosa e fluida, è arrivato il momento di tirare da dentro di voi quella parte viva ed allegra trainante e divertente che fa parte della vostra natura, intanto al lavoro le pubbliche relazioni saranno fondamentali anche se sarete molto osservati…

Toro

È una settimana particolare, vi state molto osservando dentro e molte cose vi accorgete sono cambiate, probabilmente non ritrovate gli stessi sentimenti motivanti nei rapporti, ma non concentratevi troppo sulla natura esterna delle cose, poiché la risposta più probabile è che siete cambiati voi, e che i significati delle cose sono quindi diversi, non è una settimana adatta per prendere decisioni o decidere per grandi imprese, rimandate tutto alla prossima, un po’ di senso di stanchezza con la Luna in opposizione, ma passa in fretta dopo mercoledì, il vostro cielo è semplicemente un po’ più interiore e profondo…

Gemelli

È una settimana molto riflessiva questa, pur non perdendo la verve che vi caratterizza state curiosamente studiando la natura dei rapporti intorno a voi, e sentite l’ esigenza di misurare le vostre relazioni al vaglio della resistenza e del tempo, ma anche a quanto le persone che amate sono disposte a fare per voi, è un momento ideale per ascoltare il vostro cuore e sentirvi più o meno rinfrancati e garantiti nelle vostre condizioni esistenziali, forse è una preparazione al futuro, e a ciò che sentite come l’ inizio di un grandissimo cambiamento che vi investirà nel futuro, voglia di cambiare e di inventare una nuova vita e l’ amore…

Cancro

Stato di calma apparente per voi che siete sempre animati da una voglia e da un’ispirazione sentimentale che non vorreste mai atterrasse nella realtà, il vostro cielo è decisamente pieno di una grande magia Lunare, un bel trigono la fa splendere per voi dandovi una fortissima carica emotiva, ma che teme la deflagrazione di Marte, sentirete ogni cosa come se foste senza pelle, dritta al cuore, ma tenderete a contenere e contenervi in modo da riuscire a rendere tutto armonico e fluido, in cuor vostro temete che qualcosa possa minacciare la vostra stabilità, la vostra storia, ma è solo l’ intensa vibrazione con cui avvertite l’essenza delle cose… il fine settimana tutto si stabilizzerà e diventerà meno ondivago…

Leone

Sicuramente è una settimana perfetta per gestire una serie di faccende collegate al futuro, il vostro cielo infatti sta assorbendo molti input pieni di notevoli spunti che vi fanno immaginare e progettare un futuro che desiderate fortemente, il vostro cielo è però agitato da pianeti un po’ caotici anche se non ostili, per cui spesso potreste sentirvi disorientati, ciò che avevate programmato da tempo più volte vi ha messo nelle condizioni di rimandare, forse alcune cose non vi interessano più, è un momento importante che vi può dare la misura di quanto veramente le cose fattibili potranno trovare terreno, per i sogni ci sarà tempo più in là…

Vergine

Le irregolarità di Mercurio e Venere per adesso vi destabilizzano non poco, seppure un plenilunio molto compatibile vi aiuterà ad avere chiarezza e suggerirvi cosa fare, spesso vi difendete dal caos con un gentile distacco, spesso vi difendete dalla confusione con un’ abile analisi filosofica, sarà un po’ questo l’ atteggiamento serafico che adotterete, ci sarà tempo poi per decidere come agire, in amore sentite che le esigenze del partner hanno bisogno del giusto spazio, anche se si tratta di perderne un po’ del vostro, al lavoro non vi sentite abbastanza seguiti e capiti, ma avrete modo di riprendere meglio i dialoghi tra qualche tempo…

Bilancia

Entusiasti a fasi alterne ottimi sostegni planetari un certo allegro andante, ma a volte dubbi forti, site in un momento della vostra vita più legato alle fluttuazioni emotive che vi caratterizzano e che vi rendono così particolari ed affascinanti, avete paura di vivere delle illusioni, ma non è forse la semplice paura che "sia troppo bello per essere vero"?!... Rilassatevi e godetevi una settimana piena di variazioni che i pianeti hanno generosamente disposto per voi, amore e lavoro saranno trionfali, amicizie e socialità anche, un po’ vogliosi di avere subito risposte sul futuro… ma sicuri di volere andare incontro al domani che felice che bramate…

Scorpione

Settimana piena di magia e di suggestioni davvero intense, i sensi sono risvegliati e voi state fremendo per ottenere quel contatto troppo a lungo scollegato con la vostra energia creativa e la passione, saranno due le verità su cui volervi concentrare, quella visibile e quella percettiva, in questo siete tra i più bravi dello zodiaco, e state affinando sempre di più le vostre tecniche comportamentali, forse un’immagine ricorrente vi richiama, o una persona che sentivate come distante o fuori dal vostro mondo vi affascina sempre più, forse qualcosa sta cambiando e voi state ascoltando tutti i mutamenti dentro al vostro animo, sentirete che nulla vi potrà più fermare e che troverete alla fine della vostre emersione dal mare della vostra psiche delle bellissime e concretissime sorprese…

Sagittario

Tocca a voi ospitare la pienezza della Luna e di ricevere questo plenilunio pazzesco, mentre Venere e Mercurio vi fanno i dispetti ed un eccesso di chiarezza potrebbe rendervi un po’ troppo esuberanti… è quasi divertente il guazzabuglio planetario che si verifica, il vostro cielo è sempre alla ricerca di dimensioni più solide e piene di vita, e la baraonda planetaria potrebbe essere il propulsore giusto per darvi questa botta di vita che accoglierete, intanto il vostro cielo vi manda segnali da tutte le parti di ciò che si può compiere e cosa no, il vostro compito è adesso di sfruttare queste disposizioni per avere la possibilità di evolvere la vostra vita, anche decidendo di costruirne una totalmente nuova!

Capricorno

Una settimana molto strana e misteriosa la vostra, la pienezza della Luna si compirà nella vostra dodicesima casa ideale, sarete quindi un po’ pervasi da pensieri che vi rendono un po’ misteriosi, ma la verità e che cercherete il momento adatto per manifestarvi nel weekend, molti di voi non sentono di potersi fidare di qualcuno o semplicemente stanchi di investire in direzioni in cui non credete più, ambite a qualcosa di veramente nuovo e di appagante, tutto si compie comunque in maniera eversiva ma saggia, da dentro di voi arriverà l’ esigenza che vi accompagnerà nella ricerca di un benessere a cui da tempo anelate, urge innamorarvi di nuovo del vostro lavoro…

Acquario

Una Luna molto importante per voi che decidete sempre per il futuro e che stavolta vi riempie di tante certezze teoriche ma che non sarà il caso di mettere in pratica prima che Mercurio e Venere non la smettano di fare i dispettosi e retrogradare, ma sarà comunque utile per avere certezze prospettiche e convincervi che nulla vi potrà mai impedire di portare avanti i vostri sogni, la saggezza di Saturno vi ha insegnato a fremere di meno e di considerare gli accadimenti con serafica calma, progettazione è la parola chiave per voi in questo anno in cui vi perderete a sdoganare delle vere e proprie proiezioni di vita felice, che si attueranno pian piano, senza fretta, intanto in amore le emozioni tornano a turbinare…

Pesci

Giove ha già allietato i vostri gradi portandovi una ventata di bellezza e piacevolezza in tutto, ora sarà proprio lui a ricevere questa fortissima Luna in quadratura per voi da un’ ideale decima casa che vi farà ambire a qualcosa di unico e di grande, il vostro cielo infatti è bramoso di farvi specchiare in una nuova immagine di voi vincenti ed appagati, la vostra estrema generosità vi farà apprezzare da tutti ma adesso sarete pronti anche a ricevere e scambiare con gli affetti in maniera giusta e bilanciata, intanto al lavoro si preparano grandi cose per voi sappiate vedere bene questo miraggio del futuro e poi cercate una strada nei mesi per raggiungerlo…

