Oroscopo di domani, 23 maggio 2021: voglia di cambiamenti per i nati sotto il segno del Toro

L'oroscopo di Barbanera di domani, 23 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Bilancia ostile vi priva della diplomazia, dunque rischiate di esporre le vostre opinioni in modo poco ragionevole e troppo emotivo.

Toro. 21/4 – 20/5

Urano nel segno vi fa sentire la necessità di cambiare. In crisi le relazioni con amici poco disposti a mettersi in discussione per osare un passo avanti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in trigono a Mercurio che è quadrato a Nettuno, non rimandate una questione delicata: potrebbe sfuggirvi definitivamente di mano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Marte congiunto e Plutone opposto scatenano possibili rivendicazioni di autonomia della dolce metà o il manifestarsi di brusche gelosie nei suoi confronti.

Leone. 23/7 – 23/8

In amore da un lato siete un po’ annoiati, ma dall’altro gioite perché dopo averle tanto inseguite, finalmente avete acquisito preziose certezze.

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa di Giove nemico, la vostra disponibilità potrebbe diventare eccessiva fino a diventare ingenuità. Occhio a chi vorrebbe assestarvi un tiro mancino.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna crea nel vostro cielo diversi aspetti, sia positivi che contrastanti. Ottimo il dialogo e la passione nella coppia, limitate però possessività e distacchi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Comprendere meglio gli altri vi darà una marcia in più. Avrete anche voglia di tendere la mano a chi ha bisogno ed è meno fortunato di voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa di Giove e Nettuno sfavorevoli dai Pesci, sarete persone molto impegnative da frequentare e se tanto darete agli altri, altrettanto pretenderete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Bilancia oggi crea ostacoli a Plutone: continuando a occuparvi dell’amato bene, cercate però di non soffocarlo di attenzioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno abbraccia la Luna in Bilancia e insieme vi sostengono nell’affrontare le avversità. Avrete a disposizione notevoli risorse di forza e potenza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Mercurio contrario a Nettuno, non pressate troppo il partner. Dovete riconoscere che siete sì premurosi e sognatori, ma anche un po’ asfissianti.

