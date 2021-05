Oroscopo di domani, 22 maggio 2021: nessun ostacolo per lo Scorpione, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 22 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Bilancia in opposizione crea qualche malumore, ma la dolce metà con un’astuta schermaglia seduttiva riuscirà presto ad addolcirvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Saturno avverso rende più pesanti e pressanti gli impegni che vi attendono, ma le vostre ben note serietà e capacità organizzativa vi toglieranno d’impaccio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per merito del Sole nel segno complice della Luna in Bilancia, romperete il ghiaccio con qualcuno che tanto ha saputo colpire la vostra fantasia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Plutone opposto e Marte in congiunzione, sarete in grado di mettere i giusti e necessari limiti alle richieste eccessive, sopratutto in ambito lavorativo.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna vi è benevola, ma anche oggi continuerete ad essere alle prese con Saturno ostile, che frena le passioni a favore di impegni coercitivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sarebbe bene che vi domandaste il motivo di eventuali attriti con un familiare, se avete ragione voi o se lui ha motivo di contestarvi qualcosa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il Sole in trigono alla Luna, potrete finalmente dichiarare a chi vi interessa il vostro sentimento: siatene certi, capitolerà fra le vostre braccia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie a Giove sorridente, niente vi fermerà nel perseguire i vostri traguardi, affronterete con grinta gli eventuali ostacoli sul vostro cammino.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Saturno favorevole, riuscirete a non farvi fagocitare da ripetitività e monotonia, e a non accumulare ritardi sulla vostra tabella di marcia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per colpa di Marte opposto dal Cancro, non imponete a chi vi vuole bene scelte di campo scomode e nette. Rischiereste di creare inutili tensioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se vi doveste accorgere che la vostra relazione non vi dà più le emozioni dei primi tempi, puntate sulla fantasia e mettete in atto qualche novità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Quando esprimete un’opinione, lo fate sempre con tatto e delicatezza. La vostra sensibilità vi impedisce di dire cose capaci di ferire l’interlocutore.

