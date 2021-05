Oroscopo di oggi, 21 maggio 2021: Luna ostile, malintesi per il segno dei Gemelli

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 21 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Saturno complice, sarete consapevoli delle vostre scelte, le valuterete, vi guarderete intorno e alla fine farete il salto di qualità che auspicate.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna e Urano sono dalla vostra parte: avrete quel tocco di inventiva che vi permetterà di affrontare con maggiore leggerezza anche gli ostacoli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa della Luna ostile a Venere e Mercurio nel segno, in vista qualche inciampo che potrebbe generare malintesi o distanza fra voi e la persona amata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in sestile a Marte, verrete messi in condizione di promuovere al meglio le vostre attività. Pur con trepidazione, varrà di sicuro la pena tentare.

Leone. 23/7 – 23/8

Mercurio alleato vi farà seguire il flusso degli eventi. Quando il partner cambierà umore, saprete essere flessibili, aperti. E così sarete in armonia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna che transita nel vostro cielo, coinvolta in una fitta girandola di aspetti planetari, la spinta ad amare vi farà dimenticare misura e riserbo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giove in orbita silenziosa dai Pesci non è disposto a sostenervi nelle mille cose che dovete fare. Stilate una lista delle priorità e procedete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa di Saturno contro, gli impegni si accavalleranno come onde di un grande mare, che però vi troverete a traghettare, grazie a Giove, con velocità e agilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vista l’ostilità di Mercurio in Gemelli, se siete tentati di dire una pur piccola bugia, sappiate che nel giro di poco tempo potreste venire scoperti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna ammicca a Plutone congiunto, e voi riuscirete a gestire meglio i rapporti con persone di potere. Troverete appoggi, sponsor e finanziatori.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito dell’intervento di Venere, potrete rivelare le vostre più autentiche qualità come quelle della sensibilità, dell’intelligenza e della creatività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non prendetevela, se le cose non girano per il verso giusto. La colpa è della Luna e del Sole che creano aspetti negativi con Nettuno e Giove e vi punzecchiano.

