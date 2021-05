Naomi Campbell è diventata mamma a 51 anni: "Legame lungo una vita"

La modella britannica Naomi Campbell ha annunciato su Instagram di essere diventata madre di una bambina. Campbell, 51 anni, ha pubblicato la foto della sua mano che tiene i piedini della piccola con la didascalia: «Una bella piccola beatitudine mi ha scelto come madre. Onorata di avere quest’anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame lungo una vita che ora condivido con te, mio angelo. Non c'è onore più grande».

La modella non ha fornito dettagli sulla data di nascita e il nome della bimba, nè sulle modalità del concepimento. «Penso tutto il giorno ad avere dei figli ma per il livello raggiunto dalla scienza ora credo di poterlo fare quando voglio», aveva dichiarato Campbell nel 2017 all’Evening Standard.

