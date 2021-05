Oroscopo di domani, 17 maggio 2021: Ariete e Gemelli, grinta e determinazione

L'oroscopo di Barbanera di domani, 17 maggio 2o21.

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere e Saturno sono alleati: vi darete da fare con il partner per raggiungere un accordo, tanto sugli obiettivi tanto sui modi e le strategie per raggiungerli.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie al Sole amico della Luna e di Plutone, grande sarà la carica mattutina di energia. Dove arriverete porterete gioia, comunicazione brillante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio e Venere nel segno in amore vi consentiranno di trovare le parole giuste, ma soprattutto di fare un passo importante al quale pensavate da tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro cielo splendente già di primo mattino vi regalerà una forma smagliante e un tale buonumore che lo riverserete su chiunque vi capiterà vicino.

Leone. 23/7 – 23/8

Proseguendo l’opposizione di Saturno dall’Acquario, sarà meglio che continuiate accuratamente a evitare distrazioni e scelte operate d’istinto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Mercurio e Nettuno ostili, pensare e riflettere a fondo sarà molto utile, ma non esagerate, se non volete finire in inutili elucubrazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Marte avverso terrà acceso un clima di leggera agitazione nella vita con il partner. Tenete a bada l’impazienza che vi rende troppo critici e precipitosi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saturno contro vi butta un po’ giù di morale. Tanta la responsabilità e tanto il bisogno di pianificare gli impegni con metodo e organizzazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere in opposizione dai Gemelli vi metterà un po’ alla prova. Prendete in considerazione i consigli di un amico che ha a cuore il vostro bene.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il Sole sorride a Plutone, ma la Luna ci bisticcia. Mattinata segnata da alti e bassi, ma avrete l’energia necessaria per superare eventuali contrattempi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nel pomeriggio, considerata la Luna in Leone, meglio non lasciarvi coinvolgere in cose che non vi riguardano. Mantenete un atteggiamento indifferente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie alle ottime intuizioni elargite da Nettuno, riuscirete ad apportare dei cambiamenti che renderanno il lavoro più efficiente e più veloce.

