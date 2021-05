Amici, lo shooting dei 5 finalisti finisce a gavettoni: il video dello scherzo

Sale l'attesa per la finale di Amici, in onda questa sera su Canale 5.

Tutto pronto al teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma dove sarà decretato il vincitore di questa 20esima edizione.

I finalisti sono Sangiovanni, Deddy, Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Al vincitore andrà un premio di 150 mila euro in gettoni d’oro. A votare sarà il pubblico da casa attraverso il televoto, o cliccando su www.wittytv.it. O ancora tramite app Mediasetplay e tramite smart tv abilitate.

A passare il testimone al nuovo vincitore sarà Gaia, la trionfatrice della scorsa edizione. Per l'occasione, Gaia presenterà il suo nuovo singolo, "Boca".

Intanto, i 5 finalisti in queste ore sono stati vittime di uno scherzo messo a segno dalla produzione. Come documentato da un video condiviso sui social, i 5 finalisti stavano posando per i fotografi quando alcuni dello staff della trasmissione sono sbucati dall'alto gettando su di loro dei secchi d'acqua. Gavettoni inaspettati ma che hanno permesso ai ragazzi di smorzare la tensione per la finale di stasera.

In studio stasera anche i professsori: Lorella Cuccarini, Arisa, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli.

La giuria è sempre composta da Stash dei Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

