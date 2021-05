Niente mascherina dopo il vaccino? Spunta l'ipotesi e si accende il dibattito tra gli esperti

Negli Stati Uniti niente mascherina se si è vaccinati. In Italia al momento è solo un'ipotesi, se ne parla soltanto, ma il dibattito è già aperto. Sul caso intervengono gli esperti, alcuni dei quali sono a favore di un alleggerimento dell'uso della mascherina se ci si è già sottoposti alla somministrazione del siero.

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, commenta: "Quando si potranno togliere le mascherine all'esterno? Tra un paio di settimane si potrà capire se si potrà fare o no, bisognerà vedere se la campagna vaccinale procederà a questo ritmo e se riusciremo a intercettare la crescita dei contagi dovuta alle riaperture". Ma precisa di essere spaventato da un'eventuale eliminazione delle mascherine al chiuso.

L'infettivologo genovese Matteo Bassetti fa un passo in più e chiede al governo di levare l'obbligo della mascherina dopo 20 giorni dalla prima dose del vaccino anti-Covid. Secondo Bassetti si può dare così "un segnale di ritorno alla normalità in sicurezza". "Allunghiamo anche la durata del green-pass per i vaccinati a 12 mesi. - aggiunge Bassetti - Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italica e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza".

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri non ha dubbi che "al chiuso la mascherina dovrebbe rimanere anche dopo, per un bel po'". Poi però precisa: "Nel momento in cui avremo un cospicuo numero di italiani, immagino più della metà degli italiani, con almeno una dose di vaccino nel momento in cui si è all'aperto, distante da altri, la mascherina puoi abbassarla". E ha fatto un esempio di occasione all'aperto: "Vai a prendere il gelato, se c'è la fila ti rinfili la mascherina".

Non tutti però sono d'accordo. Secondo Stefania Salmaso, dell'Associazione italiana di Epidemiologia, "anche se la metà della popolazione è vaccinata, togliendo la mascherina il rischio di contrarre il Covid statisticamente resta, se si incontra un infetto". "Di fatto, o incontriamo tutti vaccinati perché siamo in mezzo a un gruppo di over 80enni oppure siamo tra i ragazzi e nessuno è vaccinato".

