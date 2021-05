L'oroscopo di domani, 14 maggio 2021: nuovi affari per la Vergine

L'oroscopo di Barbanera di domani, 14 maggio 2o21.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Venere, il vostro fascino è alle stelle. Se siete single, sarete ammaliati da qualcuno, ma continuerete a volare di fiore in fiore.

Toro. 21/4 – 20/5

Una notizia inattesa e piacevole vi metterà in condizione di modificare all’ultimo momento un programma messo a punto da diverso tempo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna quadrata a Nettuno, non fatevi distrarre da niente e nessuno. Più agirete con tranquillità più celermente raggiungerete le mete agognate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se la vostra economia da un po’ di tempo batte cassa, con Giove che ha iniziato a girare a vostro favore, presto avrete notizie incoraggianti.

Leone. 23/7 – 23/8

Difenderete le vostre opinioni, frutto di creatività ed esperienza, e la dimostrazione che la ragione sta dalla vostra non si farà attendere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Prima di procedere con un affare, controllate tutto. Con Nettuno e Giove nemici dai Pesci, contatti e contratti sono a rischio, specie i più impegnativi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ringraziate Saturno, se saprete usare la strategia dell’attesa, aspettare cioè l’occasione per dire e fare le cose giuste al momento giusto. E sarete vincenti!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non perdete tempo in cose che non vi piacciono. Convogliate energie e capacità in ciò in cui vi identificate e che vi appassiona molto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa della Luna che transita in Gemelli, dunque in opposizione, vivrete una giornata un po’ su di giri, con momenti di nervosismo e di ipersensibilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Plutone nel vostro cielo, imparerete a non voler competere con chi già in partenza sapete che, nell’attività che state svolgendo, ha più abilità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno vi guiderà nell’adottare un atteggiamento lucido e senza eccessi nel valutare gli altri. Saprete dunque quando dare fiducia o diffidare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fino a questo momento avete seminato, ora che Giove è passato nel vostro segno, è arrivata l’ora di raccogliere frutti abbondanti e succosi.

