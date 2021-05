L'oroscopo di domani, 12 maggio 2021: Pesci, volete essere voi a condurre i giochi

L'oroscopo di Barbanera di domani, 12 maggio 2o21.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Giove disponibile, saprete mettervi nella giusta luce, e questo vi permetterà di proporre progetti che vi aiuteranno ad acquisire maggiore autostima.

Toro. 21/4 – 20/5

In mattinata la Luna nel segno bisticcia con Giove mentre simpatizza con Plutone: reagirete male, quando vi faranno notare un piccolo errore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per merito di Mercurio in trigono a Saturno, nel pomeriggio, con il vostro buonsenso darete una mano a un amico che ha bisogno di aiuto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dopo tanto provare, finalmente vi renderete conto che la soluzione di un problema era semplice e a portata di mano. Che sollievo!

Leone. 23/7 – 23/8

Con Giove nell’opposto Acquario, meglio eliminare gli eccessi alimentari. Cercate di limitare anche gli sforzi estremi, le energie sono un po’ in calo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siete tanto per i cambiamenti, ma molti di voi non potranno frenare la necessità di operare variazioni nel rapporto con la dolce metà, per rafforzarlo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Venere e Giove, l’amore sarà una vibrazione inebriante che vi farà sentire vivi, su di giri. Sarete ottimi registi di eventi nuovi e coinvolgenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una mattina all’insegna del nervosismo, per colpa di una Luna in Toro che si diverte a infastidirvi. Con il passare delle ore le cose miglioreranno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nel pomeriggio, a causa della Luna in Gemelli, un’intuizione poco azzeccata causerà incertezza, ma ristabilirete presto il controllo della situazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna mattutina è amica di Plutone: una persona che ha espresso da un po’ di tempo il desiderio di conoscervi vi riserverà delle sorprese.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Mercurio in trigono a Saturno, sfodererete buone capacità di mediazione e con i vostri cari saprete conciliare esigenze e capacità anche differenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non sarete molto propensi a subire i tempi e le richieste di una persona con cui avete iniziato una relazione. Volete essere voi a condurre i giochi.

