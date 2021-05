L'oroscopo di oggi, 11 maggio 2021: Leone, vi verrà chiesto dal partner un piccolo sacrificio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 11 maggio 2o21.

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel rendimento scolastico, il disturbo creato da Marte non va drammatizzato. Applicandovi con più energia, eviterete distrazioni che potrebbero rallentarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Con le geometrie stellari odierne, la vostra disposizione d’animo farà da calamita alle persone intorno che vi dimostreranno sincera ammirazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli equilibri che avete tanto faticato a creare oggi potrebbero mostrare ancora i loro limiti per la scarsa collaborazione della dolce metà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Controllate l’esigenza di esercitare potere sui vostri familiari. C’è chi tra loro reclama maggiore autonomia: rispettatelo senza recriminare.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno contro, forse vi verrà chiesto dal partner un piccolo sacrificio. Con Venere amica, in prospettiva vi attende una grande realizzazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte è sorridente e Nettuno nemico: potreste ricevere delle proposte, ma occhio a quelle troppo favorevoli per essere realistiche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se la situazione generale vi mette di malumore, grazie a Venere e Giove dalla vostra parte, avrete vicino delle persone capaci di sostenervi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Saturno ostile, urge con chi amate un chiarimento. Per salvaguardare l’armonia di coppia, non andate a rivangare errori e tensioni del passato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra relazione del cuore procede con alti e bassi. Con Mercurio e Venere contrari, puntate su un comportamento spontaneo e sul dialogo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi avvicinerete a una persona che vi interessa, in modo spontaneo e diretto. E scoprirete che fra voi esistono significativi punti di contatto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna quadrata a Saturno, scalpiterete perché vi sentirete poco compresi e poco accettati, ma a ben guardare è solo una vostra impressione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito della Luna in Toro in sestile a Nettuno nel vostro cielo, organizzatevi per vivere incontri e situazioni che vi offrano occasioni per una crescita personale.

© Riproduzione riservata