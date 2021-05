L'oroscopo di oggi, 9 maggio 2021: un regalo da Venere per i Gemelli

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 9 maggio 2o21.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se la Luna ostile a Plutone creerà un momento d’incertezza, siate fiduciosi, puntate sulle vostre risorse e la situazione cambierà in vostro favore.

Toro. 21/4 – 20/5

Accantonate questioni familiari che non vi convincono, e concentratevi sulla realizzazione di un sogno che da tempo occupa i vostri pensieri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un regalo da Venere nel vostro cielo: potrete cogliere nello sguardo, nei gesti del partner messaggi che vi faranno sentire compresi e appagati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ricordate alla persona con cui avete appena iniziato una relazione che è inutile preoccuparsi del futuro. Meglio assaporare con allegria il presente.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Venere in Gemelli, dunque divenuta finalmente amica, dimenticherete le passate esperienze affettive e volterete pagina con convinzione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Nettuno avverso, vorreste volare via verso universi alternativi, ma vi toccherà restare con i piedi per terra e mettere mano alle noie quotidiane.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna malandrina, le attenzioni che la dolce metà non vi dedicherà non saranno dovute a noncuranza, ma ai tanti pensieri che gli frullano in testa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa di Urano contrario dal Toro, forse in arrivo un cambiamento che vi richiederà determinazione. Lo affronterete senza tanti indugi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa di Venere nell’opposto Gemelli, persone a voi vicine potrebbero dimostrare scarso tatto nei vostri confronti. Cercate di non prendervela troppo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna che si quadra a Plutone, ci saranno momenti in cui non vi sentirete capiti da chi amate, cosa che provocherà qualche piccola frizione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le stelle suggeriscono al partner cosa fare per rendervi felici e voi esulterete nel constatare che avete vicino chi vi capisce e la pensa come voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Concentrandovi con fiducia sulla realizzazione di un profondo desiderio, siatene certi, attirerete le energie necessarie per trasformarlo in realtà.

