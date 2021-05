L'oroscopo di domani, 10 maggio 2021: nuove energie per i Gemelli, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 10 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Difenderete con fierezza le vostre opinioni, frutto di creatività ed esperienza, e la dimostrazione che avete ragione non si farà attendere.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in sestile a Marte, vorreste che un vostro collega di lavoro fosse più scattante ed efficiente, ma dovrete trovare il modo giusto per dirglielo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venere vi vuole felici, vi infonde un’ondata di energie positive, che sfrutterete per andare incontro agli altri con amabilità e buona disposizione d’animo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna addolcirà Marte con un sestile, e voi vi porrete verso un familiare con sincerità, generosità e puntando a un dialogo profondo.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Toro, sarete un po’ distratti con chi amate. La colpa sarà da addebitare alla voglia di spezzare la routine e di vivacizzare la giornata.

Vergine. 24/8 – 22/9

C’è una persona che da tempo, con pazienza, aspetta un vostro cenno per avvicinarsi. È il momento di dargli una chance. Se la merita di tutto cuore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Appena vi sarà possibile, scappate e fate un tuffo nella natura, in questo periodo meravigliosamente rigogliosa, per trarne benessere e ispirazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Affrontate con la maggiore lucidità possibile gli intoppi quotidiani e prestate attenzione anche ai dettagli per evitare fastidiosi contrattempi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se pensate ancora a una storia del passato e non riuscite a dimenticarla, tentate un riavvicinamento. Magari la fiamma della passione arde ancora.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il partner ammira la grande calma con cui affrontate le circostanze della vita, ma fate in modo che non si trasformi anche in distacco nei suoi confronti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sono lati del carattere di chi amate che non vi entusiasmano, ma con Venere e Giove a vostro favore, oggi ritroverete un’intesa perfetta.

Pesci. 20/2 – 20/3

La vita di coppia procede con qualche scossone: non è il periodo migliore per affrontare questioni impegnative. Se possibile, rimandatele a data da destinarsi...

