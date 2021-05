É nata Luce, Cristina Chiabotto è diventata mamma: "Auguro a mia figlia profonda serenità"

Nata il 7 maggio, Cristina Chiabotto ha annunciato solo adesso la nascita della sua primogenita Luce. L'attrice ed ex Miss Italia ha condiviso su Instagram uno scatto della piccola con questa dedica: "Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma".

La Chiabotto, 34 anni, ha deciso di chiamare la figlia Luce nata dal suo matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio. I due si sono sposati nel 2018. Archiviata la lunga relazione con il collega Fabio Fulco, la Chiabotto ha spiegato la scelta del nome: "Luce è un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio 30esimo compleanno, - ha spiegato -. Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza".

E ha aggiunto: "Luce è anche un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”.

Anche il suo ex Fulco, 50 anni, diventerà presto papà. La sua attuale compagna, Veronica Papa, modella di 25 anni più giovane di lui, aspetta il loro primo figlio.

