L'oroscopo di domani, 8 maggio 2021: per l'Ariete desiderio di conquista in amore, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 8 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna nel vostro cielo che sorride a Mercurio e Saturno e bisticcia con Marte, in amore avrete intraprendenza e desiderio di conquista.

Toro. 21/4 – 20/5

Per colpa di Venere quadrata a Giove, sarà un sabato un po’ nervoso e inquieto. Qualsiasi cosa vogliate programmare, sarà bene farlo per tempo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Incoraggiati dalla Luna in sestile a Mercurio, se siete in coppia, potrete dialogare per accordare la migliore linea educativa nei confronti dei figli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna avversa a Marte nel segno, scacciate i pensieri grigi: potrebbero condizionarvi mettendo in forse le vostre numerose doti e qualità.

Leone. 23/7 – 23/8

Per merito della Luna sorridente in Ariete, la fiducia in voi stessi sale di quota e vi sprona a sdrammatizzare le situazioni più complicate. Giovatevene.

Vergine. 24/8 – 22/9

Attenzione a Nettuno che continua la sua opposizione. Una sensazione di sicurezza potrebbe farvi apparire il successo più facile di quanto sia in realtà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Marte vi è ostile dal Cancro: in vista una relazione sentimentale complessa che vi regalerà novità, emozioni, ma anche qualche difficoltà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete proprio sicuri che le opinioni di un familiare in merito a una vostra recente scelta siano così sbagliate? Provate a rifletterci su...

Sagittario. 23/11 – 21/12

La sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta, perché amate la chiarezza. Apritevi per primi, gli altri vi seguiranno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa di Marte ostile, vi troverete a lavorare con persone molto competitive, ma saprete destreggiarvi meglio di quanto all’inizio credevate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con le geometrie celesti odierne, dite a una certa persona quello che pensate: solo un dialogo sincero può far diventare la vostra una relazione autentica.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venere in Toro vi tiene sotto la sua ala protettiva: rispetterete finalmente l’altrui sensibilità e prima di aprire bocca, conterete fino a mille.

