Archie, compie 2 anni il figlio di Harry e Meghan: su Instagram gli auguri della famiglia reale

Nonostante lo strappo con la famiglia reale, sono arrivati puntuali gli auguri di buon compleanno al piccolo Archie, figlio di Meghan Markle e il principe Harry. Il primogenito della coppia compie oggi 2 anni, ed è imminente l'arrivo della seconda figlia.

"Auguriamo un felice secondo compleanno ad Archie Mountbatten-Windsor", si legge in un post pubblicato dalla famiglia reale su Instagram, insieme ad una foto di Harry e Meghan il giorno del battesimo di Archie.

Era il 15 ottobre del 2018 quando Kensington Palace ha annunciato che Meghan era in attesa del primo figlio, nato poi il 6 maggio 2019. Dopo un aborto spontaneo lo scorso novembre, oggi Meghan è in procinto di partorire nuovamente, e stavolta si tratta di una femminuccia.

Dopo il matrimonio, Harry e Meghan hanno deciso di lasciare Londra, la famiglia reale e tutti gli impegni ufficiali per trasferirsi in California. Lo scorso marzo, Meghan ha rilasciato insieme al marito un'intervista - realizzata da Oprah Winfrey - nella quale ha accusato di razzismo l'entourage della Casa Reale, affermando di non essere stata protetta, di aver preso in considerazione il suicidio, e di aver percepito che vi era preoccupazione "per il colore della pelle del figlio".

Il messaggio di auguri di oggi della famiglia reale è stato ritwittato sia dal padre di Harry, l'erede al trono Carlo, sia dal fratello maggiore William e dalla sua consorte Kate sui rispettivi profili.

Come un segnale di vicinanza dopo le recriminazioni rivolte di recente nei loro confronti.

Un traumatico strappo dei mesi scorsi dalla famiglia reale e dal trasferimento negli Usa, seguiti dall’intervista a Oprah Winfrey sulla Cbs americana.

Il principe Carlo, nonno del piccolo, e la consorte Camilla hanno inoltre diffuso un messaggio autonomo di auguri dal loro account per il compleanno di oggi: «Buon compleanno ad Archie, che oggi compie 2 anni», vi si legge, con l’aggiunta dell’inconina d’una torta e di una foto in bianco e nero che ritrae Harry con in braccio il primogenito e lo stesso Carlo mentre osserva il bambino con tenerezza.

Il secondogenito di Carlo e Diana e la moglie, ex attrice Usa di madre afroamericana, festeggeranno la ricorrenza odierna nella loro attuale residenza presso Los Angeles, in California.

