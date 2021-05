Meghan Markle ricoverata in California, l'indiscrezione: "Possibile parto prematuro"

Arrivano dall'America indiscrezioni su Meghan Markle. In attesa della sua secondogenita, l'ex duchessa di Sussex sarebbe stata ricoverata in una clinica di Santa Barbara, in California.

"Possibile un parto prematuro per la Markle", stando a quanto riferito dal tabloid New Idea. La figlia dell'ex attrice e del principe Harry potrebbe dunque nascere prima del previsto. La data del parto infatti era fissata per giugno.

La coppia non ha mai nascosto le difficoltà di questa seconda gravidanza. Adesso, l'avvistamento in clinica che fa pensare ad un parto prematuro.

Harry e Meghan sono già genitori di un bambino, nato nel 2019 e di nome Archie Harrison.

Questa seconda gravidanza è arrivata dopo un aborto spontaneo.

Lo scorso marzo, Meghan ha rilasciato un'intervista - insieme al marito Harry - ad Oprah Winfrey, nella quale ha accusato di razzismo l'entourage della Casa Reale. La Markle infatti ha affermato di "non essere stata protetta, di aver preso in considerazione il suicidio, e di aver percepito che vi era preoccupazione per il colore della pelle del figlio".

