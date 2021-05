L'oroscopo di domani, 6 maggio 2021: per il Toro una giornata da... leoni, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 6 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Controllate gli eccessi alimentari, con Marte ostile potrebbero essere un modo non salutare di reagire allo stress che avete accumulato.

Toro. 21/4 – 20/5

Con queste stelle benevole, le spiccate capacità comunicative vi consentiranno di sentirvi apprezzati. Riuscirete anche a conquistare chi vi piace.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio è congiunto e Saturno nell’Acquario: riprenderete in considerazione progetti realizzati in passato per adeguarli alle esigenze di oggi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Considerando la complicità di Venere e Marte, una buona dose di ottimismo vi guiderà, sia nelle esperienze sentimentali sia nel campo delle amicizie.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno opposto, siete poco motivati all’impegno fisico. Desiderate abbandonarvi in un pigro far niente, anziché praticare attività allenanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna nel segno dei Pesci vi renderà distratti, poco propensi a corteggiare la dolce metà che troverà invece punti positivi per l’intesa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giove complice dall’Acquario continua a promuovere i vostri progetti. Guadagni in vista. Cercate di dare una mano anche a chi ne ha bisogno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per merito della bella Luna in Pesci, imparerete a dare agli altri disinteressatamente e vedrete che anche gli altri saranno con voi altrettanto generosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Pesci contraria farà prevalere una forte voglia di agire e di imporvi in tutte le circostanze. Sarebbe bene invece anche un po’ di riflessione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere crea un bel trigono con Plutone. Avvertirete con forza la necessità di mettervi in gioco, requisito indispensabile in un vero scambio amoroso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Superata qualche incertezza iniziale dovuta a Saturno, grazie al munifico Giove, riuscirete a vivere giornate radiose anche nei sentimenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con le belle stelle del vostro cielo, anche oggi l’intesa con la persona amata continua profonda e soddisfacente. La fiducia reciproca raggiunge buoni livelli.

