L'oroscopo di oggi, 4 maggio 2021: giornata piacevole per l'Ariete, gli astri del giorno segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 4 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Rincuorata dagli aspetti positivi messi in atto da Saturno e Giove, la Luna in Acquario vi aiuterà a vivere una giornata piacevole e costruttiva.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Acquario si quadra a Venere. Nell’accostarvi a chi vi piace, non usate atteggiamenti troppo spicci e schietti: avrebbero un effetto boomerang.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Mercurio che da oggi transita nel vostro cielo, negli studi avrete modo di esprimere le vostre attitudini, la vostra padronanza degli argomenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Chi di voi è in coppia avrà più di un’occasione per approfondire e migliorare il rapporto, rendendolo ancora più significativo e appagante.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Venere in quadratura dal Toro, è urgente prendere atto che in amore certi comportamenti devono essere al più presto rivisti e corretti.

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa di Nettuno ostile, per evitare sviste ed errori, occupatevi dei vostri progetti con scrupolosità. Avvaletevi anche della competenza di un esperto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottimo l’ausilio di Mercurio, oltreché di Giove e Saturno nello studio: la chiarezza di idee, l’ordine logico e la capacità di esposizione deporranno a vostro favore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Urano avverso nel Toro, sul lavoro dovrete sforzare la capacità di imparare cose nuove e dimostrare di saper riconvertire le vostre risorse.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa di Mercurio in Gemelli, l’impegno scolastico si farà più faticoso. Al bando la discontinuità: inutile entusiasmarvi per poi lasciar perdere subito dopo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se un familiare all’ultimo minuto dovesse cambiare le carte in tavola per nascondere un suo errore, non vi dispiacerà più di tanto e lo perdonerete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna che si quadra a Venere, non intestarditevi con un amico su idee discutibili. Procedete mantenendovi su quelle che per voi contano davvero.

Pesci. 20/2 – 20/3

State riuscendo, finalmente, con Venere amica nel segno del Toro, a imprimere un indirizzo più interessante e solido alla vostra vita sentimentale.

