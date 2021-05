Bill Gates divorzia dalla moglie Melinda, l'annuncio su Twitter del guru di Microsoft

Come tutti gli incontri, anche la storia d’amore tra Bill Gates e Melinda - che hanno oggi annunciato il divorzio - è stata il frutto di un gioco di incastri del destino.

Correva l’estate del 1986, e Melinda Ann French, da poco laureata in informatica ed economia, lavorava come stagista per IBM. E, sempre per caso, era riuscita ad avere un colloquio alla Microsoft.

Un suo amico le suggerì: «Qualsiasi cosa ti offrano, accetta perchè le possibilità di avanzamento in quell'azienda sono fantastiche».

Lei aveva appena 22 anni, ma da quando ne aveva 14, si era avvicinata al mondo dei computer: suo padre le portò a casa un Apple, uno dei primi pc disponibili, e lei si trovò subito a suo agio a picchiettare sui tasti. Aveva una mente, per così dire, scientifica, una passione smodata per i puzzle. Alla Microsoft venne subito assunta, e cominciò la sua carriera. Bill Gates si disse in seguito molto divertito dal fatto che sua moglie fosse molto più istruita di lui.

Poi, un anno dopo quel colloquio alla Microsoft, Melinda si trova seduta accanto a Bill ad una cena della fiera Expo a New York.

«Era più divertente di quanto mi aspettassi», confidò Melinda alle sue amiche. Ma passarono mesi prima che, incontrandola per caso nel parcheggio della Microsoft, lui le chiedesse di uscire.

E lei, pronta, rispose: «Chiedimelo più tardi». Qualche ora dopo, lui la chiamò al telefono e le chiese di uscire.

«Quando?», chiese lei. «Stasera», replicò lui.

Qualunque cosa abbia attratto la signora French a Bill Gates, lui di sicuro venne colpito dalla sua schiettezza e generosità.

Fu lei a spronarlo per la prima volta a compiere gesti di carità. Si sposarono alle Hawai, il giorno di Capodanno. Poco prima della cerimonia, Melinda chiese a Bill di scrivere su una lavagna i pro e i contro della loro unione. Lui ne fu sorpreso, lei gli elencò tutte le ipotetiche difficoltà ma entrambi non dubitarono nemmeno per un secondo di voler convolare a nozze. Dall’unione, nacquero tre figli. Melinda lasciò il lavoro per seguire la famiglia ma presto la Fondazione richiese un grandissimo impegno, e quindi entrambi diventarono filantropi a tempo pieno. Che continueranno ora a svolgere seppur separati, «in una nuova fase della nostra vita».

© Riproduzione riservata