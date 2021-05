Oroscopo settimanale: primo raggio di sole per i Gemelli, giorni magici per lo Scorpione

Il cielo si rimescola. Mercurio e Venere amore e comunicazione migrano nel brioso Gemelli, mentre Marte focoso accende le passioni dei segni d’acqua, la Luna dai futuristici gradi Acquariani ci suggerisce un futuro possibile: è una settimana di grandi cambiamenti per ognuno dei dodici il proprio!

Ariete

Questa settimana per voi è all’insegna della comunicazione e dell’espressione aperta ed amorevole di voi stessi. Il vostro cielo ospita Mercurio e la bella Venere in terza casa, casa della comunicazione, delle relazioni sociali, dei fratelli e delle piacevoli uscite comunicative da cui potrebbero scaturire nuovi incontri e nuove relazioni amorose. Ma non è solo tutto così velleitario visto che adesso più positivi e consci del vostro valore sentite il bisogno di esternare i vostri ben fatti e la vostra probabile ascesa lavorativa. Meriti confermati, un passionale giovedì, ed un fine settimana che vi vedrà relazionarvi con amici con cui condividere esperienze e vissuto…

Toro

Questa settimana Venere e Mercurio vi abbandoneranno. Il dinamismo portato dall’astro della comunicazione e quello dei legami andrà tesaurizzato e la vostra voglia di rinnovata apertura canalizzata su qualcosa di specifico. Avete voglia di concretare un progetto ed una valenza importante in ambito lavorativo, affermarvi e rendervi sempre più indipendenti. Nella relazione siete riusciti mediamente a sfruttare benissimo gli astri per consolidare i piani di interazione con il partner e con gli amici che ritrovate presenti e pieni di stimoli per voi. E' il momento di concludere un ciclo e di volgere ad altro, le piacevolezze vi hanno decisamente tirato su, adesso conseguenze e risvolti dipenderanno molto da quanto volete evolvere…

Gemelli

Movimentatissima questa settimana in cui Marte vi abbandona e vi costringe a dismettere quell’atteggiamento ipervigile che vi ammorbidisce parecchio, ma il cambio della guardia è decisamente vantaggioso visto che proprio il vostro astro Mercurio è in arrivo, quindi di nuovo via alla comunicativa brillante ed intelligente di cui siete capaci. Magari prima vuoterete il sacco con qualcuno liberandovi di una serie di non detti, ma intanto il cielo prevede un weekend decisamente ottimo con l’arrivo della bella Venere ed ecco che anche i giochi seduttivi si faranno briosi e pieni di piacevolezze. Con un quadro così e le mille emozioni che ne deriveranno ecco il primo vero raggio di sole di questa primavera, godetevela quindi!

Cancro

Una settimana che accende i fuochi marziani. Il rosso pianeta infatti sarà ospite nei vostri gradi, il cielo è decisamente vigoroso e forte, obliando anche in dodicesima casa Venere e Mercurio facendovi desiderare una nuova leggerezza e causando uno smarcamento significativo da pensieri e rovelli che vi opprimevano non poco. Vi sarà richiesta semplicemente una certa convinzione delle vostre affermazioni e delle vostre azioni. Sembra una settimana di alleggerimento, ma in realtà i pianeti vi sottraggono alle magagne del quotidiano concentrando in voi energia allo stato puro, come se vi volessero preparare ad un periodo in amore più passionale e nel lavoro più tratteggiato di successi e di scelte significative d’ investimento…

Leone

La settimana rileva un’opposizione della Luna quanto mai preziosa. Certo, umoralmente non è la configurazione ideale, ma la Luna nel suo significato di specchio è quanto mai preziosa in opposizione poiché ci regala la possibilità di vederci come realmente siamo, disincantatamente senza superfetazione e dandoci la chiarezza massima di comprendere cosa vogliamo e cosa non più… Tutto questo investirà il lavoro dove sarete stanchi di non sentirvi valorizzati abbastanza, il valore che darete alla vostra realtà economica e gestionale, magari cambierete obiettivo di investimento, mentre in amore ci fa vedere meglio i limiti che poniamo al partner e ci è utile per una buona auto analisi. Ecco che sfruttare bene questa settimana sarà prezioso, nonostante tutto è la condizione ideale per decidere qualcosa di significativo come svolta…

Vergine

E' una settimana un po’ complessa questa, poiché Mercurio e Venere inizieranno una quadratura che durerà fino a metà luglio, rendendo comunicazioni e legami un po’ più ostici da gestire, mentre il sostegno di Marte vi farà bene poiché vi metterete in contatto con la vostra rabbia e centrerete ciò che di insoluto ancora sentite nella vostra realtà. Il cielo promette un’importante presa di coscienza e farà in modo di darvi gli strumenti necessari per capire. Anche la lavoro forse la Luna di questa settimana sarà utile per ammettere ciò che non riuscite a coprire tra le mille cose che avete da fare o ciò che non vi è congeniale facendovi optare per una migliore resa e distribuzione delle vostre risorse. Il vostro ambito affettivo è sempre presente e costante, ma per voi sarà una bella conquista riuscire a vedere ciò che già avete senza pensare che vi manca qualcosa…

Bilancia

Il vostro cielo è molto corroborato dai trigono di Venere e Mercurio che per voi disegneranno in amore e nella comunicazione un disegno elettivo e molto armonico. E' il momento di sentirvi di nuovo in perfetta intesa con il partner e guardare alla fatica costruttiva che avete messo nella vostra relazione come un lavoro ben fatto e che sta finalmente dando i sui frutti. Ed ecco che anche nel lavoro rapporti nuovi e nuovi retaggi vi avvantaggiano, facendo fluire ciò che era un po’ statico. Marte inizierà la sua quadratura, ma i due pianeti sopracitati faranno di tutto per neutralizzarne gli effetti fastidiosi. Un consiglio astrologico che funziona sempre in questi casi è quello di impiegare le pungenti energie marziane in ambito sportivo e di riprendere una perfetta forma atletica. Il vostro cielo inoltre promette sviluppi interessanti per delle risposte positive in relazione a lavoro, trasferimento, concorso ed assegnazione di titoli…

Scorpione

Una settimana eccellente che ha a che fare con una sensazione di rimozione. Mercurio già da inizio settimana dismetterà la sua opposizione dal Toro migrando in Gemelli, la stessa cosa farà Venere pochi giorni dopo. Avete retto benissimo questo transito ostile e adesso sarete ben lieti che nessun ostacolo vi fermerà o attenterà alle vostre relazioni ed alla vostra comunicativa. E' il momento magico per ritrovare la bellezza nei rapporti scevrando ed epurando da tutto ciò che non va le vostre dinamiche, cose e persone che non sentite sulla vostra stessa lunghezza semplicemente le oblierete. Intanto un magnifico trigono di Marte in Cancro decreta la rinascita delle passioni, è un cielo bellissimo cosa augurarvi di più…?!

Sagittario

Inizia una doppia opposizione questa settimana che si protrarrà fino a metà luglio. Prima inizierà Mercurio, poi Venere… Occorrerà pazienza per non alterarvi poichè la comunicazione soprattutto in ambito affettivo potrebbe essere tesa. Inoltre, una serie di notizie vi faranno prendere coscienza del fatto che alcune cose seguono un andazzo che a volte vi fa sentire non compresi, ma vi ricordo che gli astri hanno lavorato in questo ultimo anno per mandarvi chiari segnali che le direzioni di investimento dovevano cambiare e che forse investire lavorativamente in altro sarebbe una soluzione alquanto positiva. Niente paura però perché la Luna invece vi regala sogni e contatto con i sentimenti più profondi dandovi la sensazione che nel vostro mondo ideale ci siano veramente le chiavi per superare degli ostacoli. Rifugiatevi nel vostro sentire ed accettate che il mondo a volte non va come desiderereste…

Capricorno

I trigoni dei pianeti veloci volgono adesso al termine e tutto l’appoggio di Venere e Mercurio dovrà essere tesaurizzato e conscio di una serie di miglioramenti che avete riscontrato in ambito affettivo. Da adesso è con l’opposizione a Marte che dovrete vedervela e al conseguente calo di energie che scatena questa configurazione. Il cielo vi esorta a ritrovare interessi e stimoli dentro di voi, non scoraggiandovi e non temporeggiando soprattutto in ambito lavorativo. Il vostro umore non è alle stelle ma neanche alle stalle, dovrete solo prendere coscienza che soluzioni nuove urgono sul piano pratico e che in amore la vostra comunicativa ha già prodotto gli effetti che servivano per assicurarvi migliori intese con il partner. Gestite dunque bene questa faccenda e ritrovate animo e coraggio nella vostra estensione pratica, vedrete che i risultati anche stavolta non tarderanno ad arrivare.

Acquario

La settimana promette benissimo nel suo svolgersi, dinamico e fluido come non mai. Vi ci voleva proprio il ritrovare un Mercurio amico che finalmente vi ridona le energie giuste e le interlocuzioni erudite di cui avete bisogno stanchi come non mai di ascoltare discorsi che poco vi interessano. E seppure mai troppo interessati alle faccende di cuore, anche la bella Venere nel fine settimana potrà gestire nuove forme di relazione, ottimo per i single, un toccasana per le coppie. Intanto, il fenomeno che vi riguarderà maggiormente sarà la Luna vostra ospite che vi regalerà un pineo di chiarezza, fantasia e creatività che per natura non vi fanno assolutamente difetto, ma che verranno incrementate ed accresciute in questa fase progettuale che sempre più vi convince che siete davanti ad una svolta talmente significativa in cui vedete il vostro futuro addivenire a conquiste meritate e gratificanti!

Pesci

Visto che siete riusciti a migliorare moltissimo la vostra vita negli ultimi mesi arriveranno alcune prove planetarie a testare veramente le vostre convinzioni. Adesso che avete chiaro quale ideale di piacevolezza e di armonia volete assolutamente perseguire è arrivato il momento di scegliere, di prendere posizione in campo lavorativo, di evidenziare al partner quali siano le vostre esigenze e di gratificarvi con qualche spesa che possa in qualche modo segnare un investimento qualitativo nella vostra vita. Vi si richiederà decisionismo e convinzione, è un cielo molto particolare che movimenterà di moltissimo il vostro quotidiano ma dandovi le energie giuste per cambiare tutto intorno a voi.

© Riproduzione riservata