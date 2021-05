L'oroscopo di oggi, 2 maggio 2021: Acquario, niente timidezza in amore...

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 2 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna e Plutone sono contrari dal segno del Capricorno. In vista una situazione faticosa, che con l’impegno riuscirete presto a superare.

Toro. 21/4 – 20/5

Con queste geometrie planetarie favorevoli, avrete un’occasione d’oro. Accoglietela. Non fatevi prendere da incertezze che non hanno ragion d’essere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Seguite un’alimentazione più sana ed equilibrata. Qualche tentazione di troppo a tavola potrebbe farvi mettere su qualche chilo, moderatevi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Saprete parlare a cuore aperto al partner dei vostri problemi, delle vostre speranze, senza chiusure o timidezze. La sintonia ne trarrà giovamento.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Mercurio, Giove e Saturno avversi, fate attenzione a non essere troppo pungenti con il prossimo, specie se non ci sono dei motivi seri per farlo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna amica in Capricorno vi sprona a rivitalizzare quegli interessi che purtroppo, per portare avanti la solita routine, avete dovuto accantonare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna oggi creerà uno scroscio temporalesco, ma voi ce la farete a mantenere nella realtà in cui vivete una buona visibilità e stabilità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sarete come sempre passionali, ma con Nettuno in trigono dai Pesci, la vostra relazione amorosa si arricchirà anche di un sapore romantico.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un tuffo nel verde. Approfittate della stagione primaverile, delle giornate che cominciano ad allungarsi e della temperatura che si fa mite.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito delle stelle iridescenti odierne, trascorrerete una domenica soddisfacente. Lasciate spazio, con il partner, alla giocosità e al divertimento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Spostate il velo di riserbo dietro al quale celate i vostri veri sentimenti, e la persona che vi fa battere forte il cuore, siatene certi, capitolerà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in sestile a Nettuno nel segno, coglierete negli atteggiamenti della dolce metà quei messaggi che vi faranno sentire appagati e compresi.

