L'oroscopo di domani, 29 aprile 2021: giornata favorevole per Ariete e Sagittario, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 29 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna vi carica di audacia, di spirito combattivo e vi invita a passare all’azione. Sganciatevi dai condizionamenti e rivendicate la libertà di pensiero.

Toro. 21/4 – 20/5

Nessun intralcio di cui preoccuparvi. Notizie rassicuranti in merito a eventuali controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna è in posizione ostile, ma oggi non vi pesa molto. Il partner e la famiglia non vi capiscono, ma con gli amici la sintonia è immediata.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna è ininfluente, ma grazie al cielo avete uno stuolo di amici, l’amore al vostro fianco e il lavoro che vi riempiono di soddisfazioni.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Sagittario ha un certo ascendente su di voi. Prendete il coraggio a due mani e muovetevi per rompere uno schema stagnante. Interessi stimolanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fioccano i dubbi promossi dalla Luna e simultaneamente arrivano valanghe di consigli. Accoglieteli tutti, ma alla fine decidete in piena autonomia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tuffatevi a capofitto in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale. Non abbiate timore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Intorno a voi, specie nella professione, soffia aria di novità. Con una mossa da maestri, riuscirete a ottenere quei riconoscimenti a cui aspirate da tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Carriera e cuore si contendono le vostre gioie, ma tra i due contendenti oggi vince il nuovo arrivato: il denaro. Rimborsi inattesi vi sorprendono.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo tempo, con un invito che vi riempie di felicità. Lassù e quaggiù qualcuno vi ama.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non perdete l’orientamento, se non tutto andrà come desiderato. E non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino.

