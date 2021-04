L'oroscopo di oggi, 28 aprile 2021: giornata propizia per il Toro, tutto sugli altri segni

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 28 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

È una giornata molto favorevole per accettare un lavoro extra con l’intento di rimpinguare le finanze. Puntate su organizzazione e senso pratico.

Toro. 21/4 – 20/5

Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un ritiro momentaneo dalla scena, per analizzare con calma la situazione, vi consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amica oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Di fronte a dei banali imprevisti, perdete la bussola, vi impuntate su posizioni insostenibili e ruggite a tutto spiano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi potete dormire fra due guanciali, la serenità è garantita. C’è l’atmosfera giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone care.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mercoledì poco brillante per la vita affettiva: dubbi e gelosie vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Traffico planetario intenso, con la Luna che arriva a fare da arbitro: inizialmente avrete segnali contraddittori, poi tutto volgerà al meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano del rendimento è una giornata produttiva. Nel lavoro di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli appuntamenti in agenda.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Senza sentirvi in colpa, prenderete decisioni in piena autonomia. Finalmente vedete tutto più chiaro e procedete sapendo cosa è bene per voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Clima poco esaltante ai vostri occhi. Sebbene gli stimoli non manchino, oggi accusate i colpi della noia e vi mostrate insofferenti alle esigenze altrui.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. Questa fase vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e qualche timore.

