Dall'Etna al Texas, i lapilli del vulcano per salvare mamma Anna: l'iniziativa di Campagna Amica

L’eruzione dell’Etna per oltre un mese ha riversato cenere e lapilli provocando danni e disagi. Ma ora proprio la lava solidificata potrà aiutare Anna, una madre di quattro figli di Gangi che ha bisogno di andare in America per curare un tumore.

Accogliendo l’invito dei suoi ragazzi che hanno attivato anche una colletta in rete, nei Mercati Campagna Amica di tutta la Sicilia si potrà offrire un contributo per avere di un vasetto etichettato di lapilli “atterrati” a febbraio e raccolti direttamente sul vulcano.

Si tratta di un’iniziativa organizzata da Coldiretti Donne e Giovani Impresa che lega l’unicità del fenomeno a un’azione che permetta alla giovane madre di guarire. In cambio di una piccola somma, che sarà rendicontata nel sito www.aiutiamoanna.it, si potrà avere un souvenir decisamente particolare e fare un gesto concreto. La speranza è infatti che possa andare a Houston in Texas, con il dottor Salem per seguire un protocollo speciale che darebbe una prospettiva di cura e una chance di vita.

Vogliamo che la nostra mamma torni a gioire e a godere della vita, riaccendendo la luce dei suoi occhi profondi e intensi come la sua anima – questo il messaggio dei quattro figli.

Per conoscere gli indirizzi dei mercati basta andare sul sito www.campagnamica.it

