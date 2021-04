Ultimo felice accanto a Jacqueline, figlia di Heather Parisi: il tenero scatto in Messico

Ultimo torna protagonista sui social. Il giovane cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme alla sua nuova fiamma, la 21enne Jacqueline Luna Di Giacomo.

La ragazza è la figlia di Heather Parisi, nata dalla relazione fra la ballerina e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo.

I due giovani innamorati stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Messico, e sembrano più affiatati che mai. Il cantante si è dunque lasciato immortalare insieme alla fidanzata. Accanto allo scatto la didascalia "Così che tu non possa andare via”.

Ultimo è reduce da una storia d'amore con Federica Lelli. I due si sono lasciati nel 2019. E proprio quell'anno, Ultimo a Sanremo cantava "I tuoi particolari", brano dedicato proprio alla giovane Federica.

Oggi Ultimo si dice felice accanto a Jacqueline. La storia fra la madre Heather e l'ortopedico è naufragata parecchi anni fa. La ragazza ha dunque vissuto per tre anni con la mamma a Hong Kong, facendo però ritorno in Italia nel 2013. In passato, fra la ragazza e la madre il rapporto non è sempre stato facile.

