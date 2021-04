Oroscopo, settimana super per Toro e Bilancia: gli effetti della Luna piena su tutti i segni

Settimana di Luna piena in Scorpione, misteriosa e viscerale tira fuori i sentimenti nascosti dei dodici segni mentre Plutone retrogrado porterà a galla delle verità e parti della coscienza ancora sottaciute, un risveglio interiore e sentimentale per tutto lo zodiaco!

Ariete

Una voglia di calma e di pace sembra impadronirsi di voi, sarà la quadratura di Marte dal cancro che non vi dà le energie necessarie per combattere, o la retrogradazione di Plutone in Capricorno che vi obbliga ad una retrospettiva obbligata del vostro vissuto e vi renderà un po’ nostalgici e melanconici. Ma questa settimana opterete più per la calma, l’ osservazione e la conservazione dei vostri sentimenti, dei vostri rapporti importanti, al lavoro tenderete a stressarvi il meno possibile, in amore vi godrete la piacevolezza della sicurezza…

Toro

Un tripudio planetario nei vostri gradi vi fa splendere di gioia e di voglia di espansione, neanche la vostra proverbiale inamovibilità vi tratterrà dal rendere dinamico il tutto, sogni e sentimenti in primo piano. Ma questo stellium ha in serbo qualcosa in più per voi, Sole energetico, Mercurio scaltro, Venere amorevole ed Urano grande sconvolgitore, vi incitano a cambiare la vostra vita in maniera radicale. Vale anche per chi ha ascendente Toro, e nel lavoro per chi ha il Medio Cielo nei gradi taurini. E' un bellissimo momento su tutti i piani, non dovrete fare altro che viverlo, l’azione retrograda di Plutone ancora una volta vi permetterà di cogliere con grande resilienza una verità sui vostri affetti che forse non volevate vedere, ma nulla che infici il bel momento solo una maggiore consapevolezza…

Gemelli

Settimana di accumulo per voi, di interiorizzazione e di grande presa di coscienza. Ben quattro pianeti nella vostra dodicesima casa vi impiegano a scavare dentro di voi trovando tutti i compromessi e le ragioni dell’impostazione della vostra realtà. Molti di voi ne saranno soddisfatti poiché il vostro è un segno epocalmente in ripresa in questi ultimi due anni. Adesso vi farete guidare dal vostro inconscio e vi muoverete come osservatori della vostra stessa realtà, ma tra poco gli astri si manifesteranno in un tripudio accelerativo della vostra vita che finalmente conseguirà una serie di traguardi importantissimi, sia nel lavoro sia negli affetti…

Cancro

La settimana è un misto di contrasti decisamente interessanti, il vostro cielo è davvero interessato a mettervi in contatto con la vostra riserva di energia, con un senso della reattività che non sia belligerante o iracondo, ma serenamente maturo e molto ironicamente accettato, il vostro cielo vi conferisce una certa serenità. La romanticità e la malinconia sono sentimenti a cui siete avvezzi per natura zodiacale e l’aumento percettivo sensibile della retrogradazione di Plutone non farà molto testo, dentro di voi ci sono risorse insospettabili, che vi permetteranno di mediare meglio al lavoro, e con il partner a reagire in maniera molto più leggera…

Leone

E' una settimana molto delicata e che rischia di mettervi in risi, ma non perché siete in una posizione di svantaggio, ma perché il compito della Luna piena in quadratura e la retrogradazione di Plutone vi permetteranno di fare in modo di cogliere la verità che cercavate da tempo, non per latro criptica, anzi, è più un processo accettativo di evidenza dei fatti. Sarete quindi disposti a lasciare andare definitivamente tutto ciò che non va e a non insistere su direzioni lavorative che più volte vi hanno dimostrato inaffidabilità. Ora sarete più certi di volervi concentrare di più nei sentimenti e nelle relazioni facendo appello alla vostra progettualità a lunga scadenza che vi permetterà di gestare un lungo processo trasformativo che nessuna parte del vostro inconscio rifiuterà più…

Vergine

Il vostro è uno dei cieli più misteriosi questa settimana, sembra infatti che la retrogradazione di Plutone vi metta nelle condizioni di cercare molto più visceralmente di quanto pensate a delle verità e a dei passaggi della vostra storia in maniera molto intensa. Forse qualcosa nel passato vi fa chiedere spesso “se avessi scelto in maniera diversa quella volta..”. Vi si richiede una grande attenzione interiore, paradossalmente all’esterno rivaluterete qualche amicizia o qualche rapporto di lavoro e vi sentirete più distaccati e non più disposti ad elargire la fiducia di prima in taluni casi. In amore troverete un rifugio, mentre al lavoro cercherete di capire se il contesto in cui vi muovete è realmente fatto di referenti affidabili…

Bilancia

Per voi è una settimana davvero sorprendente, seppure inizierà con qualche agitazione in merito a prospettive e faccende che vi mettono in ansia. Un bellissimo gioco di aspetti vi permetterà di innamorarvi follemente se siete single, vi farà perdere nell’amore ed in proposte per la vita se siete già in coppia. Scatta insomma un grande magia che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni felici che esploderanno dentro di voi, facendo si che la vostra vita possa in qualche modo decollare e non rimanere più impantanata in un limbo di indecisione. Le stelle sono davvero benevole con voi, arriverà una bella notizia e sarete entusiasti delle prospettive e dei sogni futuri, l’euforia del presente vi farà superare anche qualcosa del passato che ancora dentro di voi chiedeva un tributo…

Scorpione

Sorprendente combinazione astrale per voi che sotto una pressione planetaria non indifferente, (quattro pianeti opposti in Toro) siete chiamati ad ospitare la pienezza della Luna che si compirà nei vostri gradi, ed in più la retrogradazione di Plutone. Sembra che da queste forze vulcaniche verrà fuori una grande conquista, ovvero l’esigenza di ricreare una scala di priorità pratica e soprattutto affettiva. Non avrete più dubbi su chi lasciare alle spalle oppure chi amare senza remora, sembrano esorcizzate definitivamente le dinamiche del passato e che la creazione di un fluido presente affettivo e lavorativo sia finalmente la realtà…auguri!

Sagittario

Una settimana abbastanza calma per voi, vi darà modo di rimettere in ordine i pensieri e soprattutto di non sentirvi più belligeranti o sempre in lotta continua con dei mulini a vento che stavolta lascerete volentieri a dibattere con qualche visionario romanzesco. Sentite il bisogno di sottrarvi a dinamiche complicate e concentrarvi su una presa di coscienza lavorativa che vi permetterà di rendere più utile ed efficace tutti gli sforzi finora condotti a scapito forse di un certo carrierismo. Ma non è il momento di essere ambiziosi questo, più in là le scalate al successo saranno di nuovo un must, per adesso calatevi serenamente nella vostra realtà è il momento adatto per rilassarsi un po’, in amore anche le tensioni sembrano allentarsi…

Capricorno

Mentre un tripudio di pianeti in trigono dal Toro vi fa sentire meglio e vi aiuta a dinamizzare il quotidiano in maniera ottimale, Marte in opposizione vi fa rendere conto non tanto di quali siano i problemi, ma quali sono le battaglie inutili che hanno solo il compito di farvi perdere energia e tempo. Di contro Plutone inizia a retrogradare proprio nei vostri gradi, il che vi renderà più lucidi nell’acquisire le profonde realtà con cui dibattere interiormente. Il cielo sembra molto complicato, ma la possibilità di rendervi leggeri e di non perdere di vista l’essenziale sarà protagonista di questo momento, importante che segnerà una voglia di rendervi nuovi e più sereni, le stelle esigeranno molto self control, mentre in amore il cielo depone bene per la grande comprensione del partner…

Acquario

In questo anno pieno di accadimenti significativi avete già incontrato dei grandi cambiamenti, ancora una volta il cielo sembra preparare tutto ad una nuova evoluzione. La Luna piena in Scorpione vi darà modo di affrontare una visione lucida della vostra realtà e decidere cosa portare avanti o meno, cambi di rotta e di proposte, voi siete sempre capitani del vostro destino ed il concetto del cavalcare l’onda è qualcosa che vi appartiene di natura. Adesso il vostro cielo vi darà modo di risolvere a partire da questa settimana gli ultimi ostacoli formali che vi consegneranno a nuove dinamiche. E' un momento prezioso e felice, fatene tesoro, nervi saldi e …ad maiora ! Intanto in amore sorprese nuove che agitano piacevolmente il panorama…

Pesci

E' una settimana molto magica per voi, fatta di congiunzioni che ripescano nel vostro subconscio una radice sentimentale antica, vi sentirete trasportati verso qualcosa di nuovo ma passando per delle fotografie del vostro passato davvero intense, anche cose che sembravano ormai perdute nel tempo potrebbero come per magia riaffiorare e rendervi ancora una volta felici. Il vostro ordine interiore è ondivago, ma molto in contatto con i sentimenti ampissimi e profondissimi di cui solo voi siete capaci nello zodiaco. La felicità è a portata di mano, e questa luna piena in Scorpione vi aiuterà a comprendere che nessun sentimento si dissipa mai veramente del tutto, e a volte può tornare indietro come una dolce marea…

