Oroscopo di oggi, 26 aprile 2021: Vergine, l’amore parla forte e chiaro

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 26 aprile 2021. Ecco cosa cambia per tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Lunedì complicato con la Luna e Plutone in rotta di collisione. Esigenti con voi stessi, giudicate gli altri con lo stesso metro di giudizio.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi l’attività di gruppo vi va stretta. Preferireste procedere per i fatti vostri, piuttosto che arrancare per tenere il passo delle altre persone.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Atmosfera decisamente positiva per ogni genere di situazione. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri, rapporti sociali fluidi e amicizie stimolanti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Bloccata da Plutone, la Luna alimenta l’insicurezza. Un balsamo per il cuore arriva in serata: con il partner parlerete d’amore, svaghi e progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con coloro che sono utili per le vostre ambizioni professionali.

Vergine. 24/8 – 22/9

La congiunzione Mercurio-Venere anima questa giornata, rendendola tenera e intrigante. L’amore parla forte e chiaro, e voi siete tutt’orecchi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un sacco di incombenze da mettere in pista. Plutone richiede trasparenza, metodo e precisione. Ordini superiori e regole che non condividete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per tutto il giorno lavorate alacremente, consci del fatto che il ferro va battuto finché è caldo. Comunicazioni e trattative, gli argomenti di oggi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna odierna amicona, anche se la logica oggi si ritira nelle retrovie e la mente vola già verso altri lidi. Spese da controllare e contenere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Malumore in famiglia, con il meteo in ripresa nel tardo pomeriggio. Rigidi ed esigenti, faticate ad accettare il punto di vista altrui.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi i guai rimangono sullo sfondo, in prima fila ci sono le relazioni sociali, gli incontri, le soddisfazioni personali che coccolano l’amor proprio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mercurio e Venere allacciati in Toro rappresentano il meglio per quanto riguarda affetti, nuove conoscenze e lavoro. Tutto procede in modo fluido.

