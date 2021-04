L'oroscopo di domani, 27 aprile: sorridono Vergine e Pesci, gli astri del giorno per tutti i segni

Ecco l'oroscopo di Barbanera di domani 27 aprile.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un problema riguardo a un’eredità da risolvere? Affrontatelo con calma, puntando su una soluzione accettabile per tutte le parti in causa.

Toro. 21/4 – 20/5

Il cielo oggi ha imbracciato l’artiglieria pesante contro la Luna in Scorpione. Davanti a voi ci sono due alternative: o si fa pace o ci si saluta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dovrete rivedere le vostre posizioni e anche alcuni programmi, ma da questa nuova riflessione trarrete indicazioni molto utili per procedere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui ce la fate a tenervi alla larga grazie all’istinto, la vostra marcia in più.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna ostile in Scorpione preannuncia come al solito qualche grattacapo: soltanto un grande self-control potrà tenervi fuori dai guai.

Vergine. 24/8 – 22/9

Incontrerete persone stimolanti che vi distrarranno dalla routine e vi regaleranno nuove emozioni. Scoprirete nuovi e appassionanti interessi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per voi che amate i conti in ordine e rispettate le scadenze dei pagamenti, la giornata può rivelarsi pesante: scoverete forse una bolletta inevasa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Martedì da archiviare e da gettare nella spam, se solo si potesse. Altra opzione più fattibile: mantenere i nervi saldi e smorzare le polemiche.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite carichi. Il clima di oggi non si prevede scoppiettante: la sfida è di conservare in ogni modo questa grinta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice la Luna in Scorpione, i contrattempi che potreste incontrare lungo il vostro cammino non riusciranno comunque a prendervi in contropiede.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se oggi vi sentite affondare lentamente, non disperate: la corrente non ce la farà ad avere la meglio, in un baleno sarete di nuovo a galla.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in trigono nel segno dello Scorpione, potete far festa! Vi sarà possibile sfruttare l’intuizione e la sensibilità, estremamente potenziate.

