Oroscopo di domani, 25 aprile 2021: Gemelli, domenica con il sorriso

L'oroscopo di Barbanera di domani, 25 aprile 2021. Ecco cosa cambia per tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna lievemente fastidiosa all’opposizione e relativo bisticcio nella coppia. Ad arbitrare gli amici, che distribuiscono equamente torti e ragioni.

Toro. 21/4 – 20/5

È un periodo ambivalente nei sentimenti: da un lato ricevete conferme del vostro fascino, dall’altro mettete in discussione un rapporto di vecchia data.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Domenica con il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a esprimere il vostro parere. Autostima ai massimi storici.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se la serenità domestica è turbata, la causa, più che della Luna in Bilancia, è della vostra ipersensibilità, che fa delle inezie un dramma.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Bilancia spezza una lancia in favore di un atteggiamento diplomatico nell’ambito di una controversia familiare. Con le buone maniere...

Vergine. 24/8 – 22/9

Agire e realizzarvi: questi i vostri obiettivi. Non ponete limiti alle vostre possibilità di riuscita, le cose stanno evolvendo a vostro favore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete sempre in pole position per quanto riguarda le chance di successo, a patto di mantenere il controllo della situazione e di non disperdere le energie.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Genitori, suoceri e in alcuni casi perfino i nonni vi danno consigli dall’alto della loro esperienza, entrando a gamba tesa nella vostra privacy.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il passaggio della Luna in Bilancia rende la giornata ideale per rimuovere intoppi legali, per avere la meglio in discussioni familiari o con i parenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Messi alla prova dalla quadratura della Luna, sarete costretti a rivedere i piani odierni e a scendere a compromessi con le eventuali contrarietà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in Bilancia, andare d’accordo con gli altri pare facile. Ma non oggi, che in gioco ci sono orgoglio, ostinazione e posizioni da difendere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Di veramente rilevante oggi per voi in cielo non c’è nulla, l’atmosfera è tutto sommato tranquilla e potete dedicarvi all’attività, allo studio, all’amore.

