L'oroscopo di oggi, 24 aprile 2021: per Vergine e Capricorno una mano dalla Luna, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 24 aprile 2021. Ecco cosa dicono gli astri segno per segno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Ordine e precisione. Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere.

Toro. 21/4 – 20/5

Un grazie di cuore alla Luna in Vergine, che vi rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Progetti creativi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Che non sarà un sabato con i fuochi d’artificio lo si intuisce dall’aria che tira, e la Luna nella Vergine conferma in pieno le previsioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Portati a termine i vostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potrete staccare la spina e dedicarvi anima e corpo alla persona amata.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è una giornata con effetti speciali, quelle ideali per voi, però, cosa non da poco, è ammantata da un piacevole senso di tranquillità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie al sodalizio stretto con Giove, la Luna nel vostro segno non si perde d’animo e risponde con un sorriso a qualunque tentativo di provocazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Segnerete dei punti a vostro favore, adottando un comportamento riservato. Non date spago ai pettegolezzi che circolano nell’ambiente lavorativo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

È sufficiente il passaggio della Luna in Vergine, perché la complicata equazione dell’amore si risolva come per magia. Che sollievo!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La critica di un superiore può dar luogo a un cambiamento positivo, a patto che siate abbastanza onesti da riconoscere i vostri errori.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’appoggio dinamico di Giove e Plutone, la Luna acquista combattività e forza. Agevolate tutte le iniziative in ambito professionale, anche le più audaci.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le esperienze acquisite sono qualcosa di cui far tesoro: saranno le credenziali da esibire per ricevere gli appoggi di cui attualmente avete bisogno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Bersagliata da Mercurio, la Luna, invece di darvi il sostegno desiderato, soprattutto nell’attività vi espone a malintesi, distrazioni ed equivoci.

