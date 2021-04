L’oroscopo di oggi, 21 aprile 2021: nuovi ostacoli da superare per il Capricorno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 21 aprile 2021. Ecco cosa dicono gli astri, segno per segno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottime prestazioni nel lavoro, ma anche nello studio. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti.

Toro. 21/4 – 20/5

Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per voi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nuove assunzioni di responsabilità regalano soddisfazioni, però dovete stare sempre sull’attenti. Avere un ruolo pubblico a volte è impegnativo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e di affetti sicuri. Se il mondo non risponde prontamente al vostro richiamo, non siate impazienti.

Leone. 23/7 – 23/8

Aspetti planetari disarmonici rendono elettrico questo mercoledì. Sogni di gloria destinati a infrangersi contro una realtà nitida ed esigente.

Vergine. 24/8 – 22/9

La giornata rilancia la concentrazione e la voglia di applicarvi a lungo per concretizzare un progetto. Nuove curiosità culturali da approfondire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Si consigliano saggezza, concretezza e determinazione, se volete proporvi con chance di successo, in ambienti che potrebbero fare molto per voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nel Leone, in disarmonia con il vostro segno, stuzzica il naturale “istinto guerrafondaio”, ingenerando tensioni, contrasti e difficoltà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’energia che vi pervade e l’aiuto dei colleghi hanno effetti positivi sull’occupazione. In arrivo nuove proposte e buone notizie dall’estero.

Capricorno. 22/12 – 20/1

State lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare...

Acquario. 21/1 – 19/2

Avreste preferito un’atmosfera più distensiva, ma la Luna, Urano e Saturno non sono dello stesso avviso: vanno in direzione opposta e contraria.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nella vita di relazione non avete grossi problemi, siete stimati e ricevete inviti. Nella coppia, a parte qualche discussione, tutto scorre entro i soliti binari.

