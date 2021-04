Covid, slitta al 2023 il tour di Tiziano Ferro: il video annuncio su Instagram

Cancellato 'TZN 2021', il tour di Tiziano Ferro che avrebbe dovuto avere luogo dal 6 giugno al 18 luglio nei più importanti stadi italiani.

Lo comunica Live Nation, segnalando che sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione che avrà luogo nell’estate del 2023 e prevede di comunicare le nuove date entro settembre 2021. Il calendario del nuovo tour includerà le stesse città previste per l’estate 2021 con l’eccezione di Cagliari che non potrà essere recuperata.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. Le richieste di rimborso dei biglietti o dei voucher emessi e non ancora utilizzati, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 luglio 2021 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

