Mini elicottero pronto a volare su Marte: a caccia di dati sulle condizioni del pianeta

L’ingenuity Mars helicopter della Nasa potrebbe fare il suo primo volo sul pianeta Rosso già domani, afferma l’agenzia spaziale statunitense, dopo un ritardo di oltre una settimana dovuto a un problema tecnico.

Il viaggio del mini-elicottero segnerà il primo volo motorizzato e controllato su un altro pianeta, e aiuterà la Nasa a raccogliere dati inestimabili sulle condizioni di Marte.

«La Nasa sta puntando a non prima di domani per il primo volo del suo ingenuity Mars helicopter», sostiene l’agenzia spaziale. I dati torneranno sulla Terra «poche ore dopo il volo autonomo», che decollerà alle 3:30 circa (le 9:30 in Italia).

Il primo viaggio di ingenuity era stato inizialmente fissato per domenica scorsa, ma è stato ritardato dopo un potenziale problema emerso durante un test ad alta velocità dei rotori dell’elicottero da 1,8 chilogrammi. La Nasa definisce l’operazione dell’elicottero senza precedenti altamente rischiosa: il volo è una sfida perchè l’aria su Marte è molto rarefatta, meno dell’uno per cento della pressione dell’atmosfera terrestre.

L’elicottero è arrivato su Marte attaccato alla parte inferiore del rover Perseverance, che ha toccato il suolo il 18 febbraio. Dopo il volo dell’elicottero, ingenuity invierà a Perseverance dati tecnici su ciò che ha fatto, e queste informazioni saranno trasmesse a Terra. a missione dell’elicottero è l’equivalente su Marte del primo volo a motore sulla Terra, quello dei fratelli Wright nel 1903 a Kitty Hawk, North Carolina. Un pezzo di tessuto da quell'aereo è stato infilato all’interno di Ingenuity in memoria di quell'impresa.

