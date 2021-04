L'oroscopo di domani, 19 aprile 2021: Leone, la passione non basta...

L'oroscopo di Barbanera di domani, 19 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Prima di lasciare il vostro segno, il Sole e Mercurio si alleano per farvi iniziare bene la settimana lavorativa. E, come sapete, chi ben comincia...

Toro. 21/4 – 20/5

L’armonia della Luna in Cancro si rispecchia sul vostro stato d’animo. Siete romantici, affettuosi, tutto vi emoziona e tutto scorre tranquillamente.

Gemelli. 21/5 – 20/6

Se avete idee, programmi, lavori da ultimare, approfittate del Sole e di Mercurio in Ariete e del loro guizzo creativo. Da domani il ritmo positivo rallenta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oltre all’appoggio di Nettuno, dal pomeriggio potrete godere di Mercurio e poi del Sole in Toro. Passaggi propizi per la carriera, i contatti, la vita sociale.

Leone. 23/7 – 23/8

Dopo un allontanamento il fuoco si riaccende, ma la passione non basta. Per ritrovare la complicità, occorre sviscerare sogni, aspettative e delusioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ambiente accogliente e amici disponibili. Ideali per vuotare il sacco, farsi consigliare sulle questioni di cuore, su un investimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lunedì come da copione, tutto incentrato sul lavoro. Avrete difficoltà ad ingranare, ma una volta preso il via, filerete via veloci come treni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una bella configurazione d’Acqua unisce la Luna a Nettuno. Nonostante non sia festa e il dovere chiami, galleggiate nella personale nuvoletta rosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi il vostro diktat è risparmiare, e nonostante gli stimoli e la voglia di comprare tutto, riuscite a non estrarre la carta e a blindare il portafogli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In arrivo soddisfazioni personali, grazie all’ingresso del Sole e di Mercurio in Toro. Oggi ancora vi tocca un po’ di purgatorio, ma il paradiso è vicino.

Acquario. 21/1 – 19/2

Niente da dichiarare in una giornata sottotono che ha il solo pregio di lasciarvi tempo da dedicare alle vostre letture, con buona pace della coscienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi.

