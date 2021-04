L'oroscopo di oggi, 18 aprile 2021: conquiste in amore per il Toro, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 18 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna contraria in Cancro. È domenica: la famiglia tiene banco. A seguire un sonnellino postprandiale: la cucina della festa è buona, ma appesantisce.

Toro. 21/4 – 20/5

Un bel passo avanti sulla via di una conquista amorosa oggi è facilitato dalla Luna. Specie se chi vi piace bazzica l’ambiente familiare, siete a cavallo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un po’ in affanno rispetto alle scadenze. Sentirvi sorvegliati speciali vi irrita: per rendere bene, necessitate di spazio, di un ampio raggio di azione.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’atmosfera è sfarzosa, con la vostra dea protettrice sostenuta da aspetti significativi. Un mare di ricordi e intuizioni inframezzati da tenerezze.

Leone. 23/7 – 23/8

Scandagliando il passato, mettete tutto in discussione, fate chiarezza sugli amori, anche a costo di chiudere una storia che ormai vi appare svuotata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sostenuta da Urano, la Luna in Cancro è perfetta per riordinare la casa, progettare opere di imbiancatura e di ristrutturazione, distribuire inviti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Clima uggioso sotto il tiro della Luna. Niente di significativo, ma per cause di forza maggiore (si legge lavoro), la domenica diventa un giorno come un altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Complice la Luna, la giornata potrà scorrere alla grande in un bagno profumato di emozioni e coccole. Grandi privilegiati, cuore e famiglia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Voglia di fare e buon rendimento, frutto del grillo parlante della coscienza e di un guizzo di buona volontà. Fosse per voi sareste ai tropici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prezioso l’aiuto dei collaboratori, soprattutto nei momenti no dovuti alle pressioni dei superiori e al sonno, causato dalla stanchezza accumulata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nessun aiuto dalle stelle oggi, ma la bella notizia è che non ci saranno neanche gli intralci. Potete fare un gesto gentile e telefonare a un parente anziano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Leitmotiv odierno, l’amore. Per i figli, per il partner, per l’arte... Perfino il seccatore del secondo piano oggi vi fa tenerezza.

