L'oroscopo di domani, 15 aprile: ok Gemelli, Bilancia e Acquario, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 15 aprile 2021. Gli astri del giorno segno per segno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi che il notturno satellite fa il suo ingresso in Gemelli, è la simpatia a tenere banco. Umore al top e soddisfazioni dal lavoro in modalità agile.

Toro. 21/4 – 20/5

Né male né bene, né allegri né tristi: le emozioni sono blindate. Vi consola l’idea della giornata tranquilla con l’obiettivo di riprendere fiato.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna e Giove vi favoriscono promuovendo incontri e progetti di largo respiro. Concludete gli impegni in fretta e fate largo al divertimento, senza indugio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche se oggi vi sentirete un po’ annoiati, non trovate diversivi a tutti i costi, nel qui ed ora: rimanete in contatto con voi stessi.

Leone. 23/7 – 23/8

Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall’età, vi rende sempre evergreen.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna storta, ma senza gravi conseguenze. Vi rende soltanto poco inclini alle chiacchiere, tanto da rifuggire da ogni forma di mondanità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un trigono aereo unisce la Luna a Giove, ovvero la sostenibile ed entusiasmante leggerezza dell’essere. Una ventata di simpatia, acume, dinamismo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La luce del mattino si porta via i brutti sogni e vi fa alzare dal letto pronti per un’altra eventuale battaglia, impavidi come e più di sempre.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Terrete testa agli intralci senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno...”.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Godetevi un giovedì di quiete, che sembra essere così ben condiviso dalla dolce metà e i familiari: il segreto della felicità sta nelle piccole cose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il favore della Luna esaltata da Giove, siete nel vostro elemento. Leggeri, ma non frivoli. Carismatici e impegnati, costituite un punto di riferimento.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato e non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino.

