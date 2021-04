Covid, Ornella Vanoni attacca Miguel Bosè: "Negazionista folle"

"I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c'è e io mi proteggo".

A scriverlo è la cantante Ornella Vanoni sul suo profilo Twitter in un post da molti commentato. La cantante fa riferimento a interviste di Bosè in cui l'artista esprimeva la sua contrarietà all'utilizzo della mascherina per proteggersi dal coronavirus e assumeva posizioni negazioniste.

"C'è un piano ideato che non si vuole conoscere. Non è pensare di essere in possesso della verità, è la verità. Sono un negazionista, è una posizione che porto a testa alta", ha rivendicato Bosè.

Il cantante, dopo un silenzio durato alcuni anni, si è raccontato in una lunga intervista a Jordi Évole, suscitando non poche polemiche. A partire dalla richiesta, resa nota dal quotidiano spagnolo El Pais, di realizzare l'intervista senza dover indossare la mascherina, ribadendo così le sue posizioni negazioniste di fronte alla pandemia.

