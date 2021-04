L'oroscopo di Barbanera di domani, 13 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile: effettuate una scelta, anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto.

Toro. 21/4 – 20/5

La congiunzione della Luna a Urano vi mette l’argento vivo addosso e tanta voglia di cambiamenti. Saturno suggerisce di agire a ragion veduta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Monotonia e routine si fanno sentire? Largo a interessi, passioni, hobby. Eccellente l’idea di un’iniziativa di gruppo, ma scegliete le amicizie giuste.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Luna in Toro, affrontate la vita con il sorriso sulle labbra.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in arrivo! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il supporto di Urano, la Luna vi mostra l’arte di rigirare la frittata per volgere a vostro vantaggio una fastidiosa disputa professionale.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera di relativa monotonia, fatto salvo una buona notizia riguardante un contenzioso su un’eredità, un rimborso, il mutuo della casa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La forza della Luna in Toro agisce al contrario su di voi, amplificando disordine emotivo, conflitti e battaglie senza condurvi a risultati concreti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Martedì tranquillo. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi progetti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarà perché siete giù di corda o perché la Luna in Toro ha sempre il potere di irritarvi, fatto sta che apparite fiacchi e immusoniti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna congiunta a Urano, con un soffio di vento, spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la serenità un traguardo realizzabile.

© Riproduzione riservata