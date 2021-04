Lol, sketch copiati dalla versione tedesca: è bufera social sul programma di Amazon Prime

Alcune parti della versione italiana di Lol, programma comico di successo da poco lanciato da Amazon Prime, sono uguali alla versione tedesca e sui social scatta il 'Lol-Gate'. Ad accrescere il dibattito un post, dal tono ironico, di Selvaggia Lucarelli che scrive: «Pretendo di sapere ora come stanno le cose, sono già dall’avvocato», linkando il video di uno sketch di Lillo sul palco, insieme a quello del suo collega tedesco.

È lo stesso Lillo a chiarire al sito del Corriere della Sera come stanno le cose: «Quel numero non è mio e nemmeno del concorrente tedesco, ma del mago Lioz, come dichiaro anche all’inizio dello sketch - afferma -, il concetto di Lol è far ridere gli altri, non necessariamente con cose del proprio repertorio. Anche le barzellette non le ho inventate io. Ma mi facevano ridere. Posaman o la frase «so Lillo» è chiaro che vengono da me, ma è un gioco, una sfida in cui ognuno usa le armi che fanno più ridere».

