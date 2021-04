L'oroscopo di domani, 12 aprile. Le previsioni di Barbanera per tutti i segni dello zodiaco.

Ariete. 21/3 – 20/4

L’umore tiene bene e il temuto incontro con un ex, apparentemente mai dimenticato, vi lascia in bocca un sapore dolce: il cuore si è affrancato.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali programmi per futuri viaggi e vacanze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Piccoli malesseri, emicranie e acciacchi vari sono legati a doppio filo alle pene sentimentali: prendetevi cura di voi stessi amorevolmente.

Leone. 23/7 – 23/8

Sia per quanto riguarda la professione sia sul fronte del cuore, abbondano le soddisfazioni. La settimana inizia con tante speranze per un bel domani.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e attività baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Ariete alza la paletta decretando uno stop. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo, partner in prima fila.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le incombenze lavorative vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un lunedì molto propizio, sia per smaltire gli impegni arretrati sia per sistemare difficoltà finanziarie in comune con altri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Inizio di settimana poco brillante, con la Luna e Venere che vi guardano di traverso. Bronci in famiglia, partner latitante e tante faccende da sbrigare.

Acquario. 21/1 – 19/2

È il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto questioni pratiche ed economiche importanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi.

