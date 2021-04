Oroscopo di domani, 10 aprile: che sabato sarà?

Ecco l'oroscopo di domani secondo Barbanera. Che sabato sarà per tutti i segni?

Ariete. 21/3 – 20/4

Mercurio e Saturno, Venere e Giove suonano un concerto a quattro mani, che tocca le corde del cuore e vi proietta tre metri sopra il cielo.

Toro. 21/4 – 20/5

Sabato sereno per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche per chi è libero da legami impegnativi, qualcosa di piacevole, vedrete, accadrà.

Gemelli. 21/5 – 20/6

Atmosfera all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi permettono di portare a termine gli appuntamenti in agenda.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata baciata dalla fortuna. Ogni decisione diventa semplice, ogni traguardo a portata di mano. Grandi prestazioni in ambito sportivo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La rapidità di esecuzione e l’efficienza premiano nella professione. Elogi dal capo e attestati di stima da parte di un collega a cui fate il filo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il vostro dovere con serietà e accettate le critiche costruttive.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che vi alzate dal letto pimpanti e ricolmi di energia. È il momento giusto per muovervi, divertirvi, prendervi una cotta solenne.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è giornata per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e programmi a breve scadenza. Serata piacevole tutta dedita al vostro amore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba.

