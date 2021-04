Elisabetta Gregoraci e le 300 rose rosse, gossip scatenato: chi è l'ammiratore segreto?

Gossip in fibrillazione da quando Elisabetta Gregoraci ha pubblicato sui social una sua foto in vasca accanto ad un mazzo di 300 rose rosse.

"300 red roses - aveva scritto l'ex moglie di Flavio Briatore come didascalia dello scatto -. Thanks, chiunque tu sia". La Gregoraci ha dunque lasciato intendere di non conoscere l'ammiratore che le ha fatto recapitare questo omaggio floreale.

Tuttavia, si è subito scatenato il toto-nomi. Chi è l'ammiratore segreto della bella Elisabetta.

Stando alle indiscrezioni rilasciato dal settimanale Chi, in un primo momento si era pensato ad un noto imprenditore padovano. La persona interessata però ha subito smentito. Sempre il settimanale ha dunque optato per il pilota Stefano Coletti, nonchè ex compagno della Gregoraci.

Un nome quello di Coletti abbastanza accreditato, considerato che anche a lui erano stati associati i numerosi aerei arrivati alla Gregoraci quando si trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip. Per non parlare dei tanti messaggi in codice lanciati dalla setssa showgirl durante il reality.

