Diletta Leotta, Can Yaman e... l'uovo di Pasqua: la coppia riappare sui social, il nuovo scatto

Diletta Leotta e Can Yaman tornano sui social in una foto dal sapore decisamente pasquale. La coppia si è fatta immortalare accanto ad un uovo di cioccolato.

Nonostante alcuni dubbi sulla veridicità della loro storia d'amore, i due appaiono sempre felici e affiatati. C'è chi nei mesi scorsi aveva insinuato che la loro fosse solo una relazione costruita a tavolino, eppure i due non mancano occasione per smentire tali voci. Stando alla foto di oggi, condivisa sul profilo Instagram della giornalista catanese, infatti, la coppia sembra più felice che mai.

Anzi, c'è di più. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra anche che per Diletta e Can sia in arrivo... un bambino. "Per Diletta Leotta e Can Yaman la cicogna potrebbe essere già in volo", aveva dichiarato un'amica della presentatrice di Dazn che ha preferito rimanere anonima.

Se fosse vera la notizia, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena. Sempre qualche settimana fa, l'attore turco aveva chiesto la mano della bella Diletta regalandole anche un anello dal valore di 40 mila euro.

